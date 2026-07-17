TuRa: Vom Gruppenliga-Dino zum Verbandsliga-Neuling

Viele Jahre war der TuRa Niederhöchstadt ein gestandener Teilnehmer der Gruppenliga Wiesbaden. Zuletzt ist der Aufstieg im Relegationsspiel gegen den SV Wiesbaden geglückt. Jetzt darf sich die Mannschaft unter Trainer Bayram Mechmet auf das Abenteuer Verbandsliga freuen. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Niederhöchstadt. Nach dem erstmaligen Aufstieg in die Verbandsliga Hessen Mitte richtet TuRa Niederhöchstadt den Blick auf die neue Herausforderung. Sportdirektor Carsten Ache spricht von Euphorie und gibt Einblicke in die aktuell "holprige Vorbereitung" nach einer kurzen Sommerpause. Die Integration der Neuzugänge sowie die defensive Stabilität stehen beim ehemaligen Gruppenliga-Dino im Fokus.

Der TuRa Niederhöchstadt spielte seit langer Zeit ununterbrochen in der Gruppenliga Wiesbaden und galt somit als "Gruppenliga-Dino". Diesen Namen legt der Verein nun ab und blickt in der kommenden Spielzeit auf die Verbandsliga. Damit geht der Verein erstmals den Schritt in die höhere Spielklasse. Sportdirektor Carsten Ache fasst die Situation nach dem Aufstieg mitten in der Vorbereitung folgendermaßen zusammen:

Ache erwähnt, man wolle jetzt erst einmal sehen, wie stabil die Mannschaft im weiteren Verlauf sein wird.

„Nach dem Aufstieg ist die Euphorie groß, wir hatten den Aufstieg ja auch nicht geplant, der Weg über die Relegation hat den Moment vielleicht sogar noch toller gemacht. Wir freuen uns auf größere Zuschauerzahlen und auch mal andere Gegner. Wir sind bis auf das Pokalspiel gegen die TuS Hornau seit Januar ungeschlagen.“

Eine komplizierte Vorbereitung

Aufgrund der Relegation hatte die Mannschaft nur eine sehr kurze Sommerpause. Laut Ache befinden sich noch mehrere Spieler aus der Aufstiegssaison im Urlaub und stoßen nach und nach in der Vorbereitung hinzu. In der Vorbereitung legt der Verein großen Wert darauf, die Neuzugänge zu integrieren, erzählt Ache. Der Sportdirektor erklärt: „Ziel ist es jetzt, unsere Neuzugänge mit den anstehenden Testspielen in die Mannschaft zu integrieren. Dafür hatten wir jetzt auch ein dreitägiges Trainingslager.“

Bereits drei Testspiele hat die Mannschaft absolviert. Jeweils ein Remis gab es gegen den FSV Friedrichshof und den SV der Bosnier Frankfurt. Im Spiel gegen den FV Stierstadt konnte die Mannschaft rund um Trainer Bayram Mechmet einen 4:2-Sieg erringen. Um sich weiterhin auf die Verbandsliga vorzubereiten und einen Einblick in die Qualitäten der Neuzugänge zu bekommen, plant der Verein zwei weitere Testspiele, so sagt Ache.

Mit der SG Bornheim und die DJK SF Bad Homburg erwarten die Niederhöchstädter zwei Mannschaften auf Verbandsliganiveau.

Momentan bestehe ein breiter Kader und Probleme mit Langzeitverletzten gäbe es nicht, erklärt Ache. Er erzählt, dass es unter diesen Umständen mit der Mannschaft möglich sei, die Urlauber in den Testspielen zu verschmerzen und sich voll und ganz auf die Integration der Neuzugänge zu konzentrieren.

Was bringen die Neuzugänge mit sich?

Für ein abschließendes Urteil über alle neuen Spieler empfindet der Sportdirektor es noch ein bisschen zu früh. Er äußert aber dennoch:

„Wir sind gerade in der Integrationsphase der neuen Spieler. Im Tor haben wir uns mit Unais Boulkab gut verstärkt, da sieht man auf jeden Fall Talent. Bei Antonio Coskovic, sowie Luca Peréz Gallárdo sieht man auch die gute Ausbildung. Jetzt kamen kürzlich erst weitere Neuzugänge zur Vorbereitung hinzu, darunter Luis Klaus, da wird sich dann auch noch zeigen, was für Qualitäten wir in der Mannschaft besitzen.“

Ache merkt an, man wolle mit den Neuzugängen dem Kader Breite und Qualität geben, dafür müssen sie aber zunächst in die Mannschaft hineinwachsen.

Ausblick Verbandsliga: Worauf kommt es an?

Mit der Verbandsliga erwartet Niederhöchstadt eine wahrscheinlich schwierige Aufgabe. Der Sportdirektor nennt die Defensivstärke der Mannschaft als wichtigen Faktor für die kommende Spielzeit. Er erwähnt, es sei wichtig, diese Stabilität auch in der Verbandsliga beizubehalten.

Für den kommenden Spielstil prognostiziert der Sportdirektor Veränderungen: „Es kann gut sein, dass wir weniger den Ball haben werden und mehr auf Umschaltmomente setzen müssen.“ Für Ache komme es darauf an, dass die Mannschaft körperlich dagegenhalte. Bei der läuferischen und physischen Verfassung der Spieler mache er sich keine Sorgen. Für ihn sei wichtig, dass die Spieler verletzungsfrei bleiben.

Mit der Aussage „Der Klassenerhalt wäre unser absoluter Wunsch“ nennt der Sportdirektor eine klare Vorstellung für die kommende Saison. Niederhöchstadt will die Euphorie mitnehmen, aber realistisch bleiben. Der Fokus liegt darauf, sich in der Verbandsliga zu stabilisieren, erklärt er.

Der TuRa Niederhöchstadt im Schnell-Check