– Foto: LaBima

TuRa Oberdrees träumt vom besten Jahr der Vereinsgeschichte

Platz vier zur Winterpause, stabile Integration neuer Spieler und klare Ziele: TuRa Oberdrees geht selbstbewusst in die Rückrunde der Bezirksliga.

TuRa Oberdrees überwintert in der Bezirksliga Staffel 2 auf Rang vier – und Trainer Wolfgang Schlösser lässt keinen Zweifel daran, dass seine Mannschaft bislang Außergewöhnliches geleistet hat. „Wir spielen bis dato eine sehr gute Saison. Auf Kurs ‚Beste der Vereinsgeschichte‘. Hoffen wir, dass die Rückrunde annähernd so gut verläuft“, sagt der Coach im Teamcheck vor der zweiten Saisonhälfte. Die Winterpause dauert noch bis zum 8. Januar 2026, ehe die gezielte Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt. Besondere Highlights kündigt Schlösser zwar nicht an, doch der bisherige Saisonverlauf liefert genug Rückenwind. Vor allem die personelle Entwicklung stimmt den Trainer optimistisch: „Die Integration der neuen Spieler aus unteren Ligen in Verbindung mit deren reibungslosem Anpassen an die Liga war besser als erwartet.“

Sportlich bleibt vor allem ein Spiel der Hinrunde im Gedächtnis. „Besonders ist der Kantersieg gegen Buisdorf in Erinnerung“, sagt Schlösser – ein Ergebnis, das sinnbildlich für das Leistungsvermögen der Mannschaft steht. Gleichzeitig benennt er klar den zentralen Verbesserungsbereich: „Das Wort Konstanz wird bei uns großgeschrieben! Da müssen wir dran arbeiten!“ An den Zielen für die Rückrunde lässt der Trainer keinen Zweifel. „Wenn wir nur annähernd so performen wie in der Hinserie, wäre das hervorragend“, erklärt Schlösser. Große Umbrüche wird es im Kader nicht geben, wohl aber altersbedingte Veränderungen. „So sind die verdienten Spieler Martinetz, Benno Lamm und Marcel Wiersberg in die Zwote bzw. in den Ruhestand gewechselt. Fynn Brygalla tut eine Luftveränderung gut. Hinzu stößt Basti Gundlach aus der eigenen Zwoten.“