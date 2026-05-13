TuRa Oberdrees II: Meister-Comeback nach Maß beim Neustart Durch den 9:0-Kantersieg in Godesberg ist der Titel in der Kreisliga D3 nicht mehr zu nehmen. von Andreas Santner · Heute, 13:47 Uhr · 0 Leser

Die Freude bei TuRa Oberdrees war nach dem Spiel beim Godesberger FV groß. – Foto: Verein

Besser hätte die Rückkehr auf die Fußballlandkarte nicht laufen können: Erst im vergangenen Sommer meldete TuRa Oberdrees nach dem Rückzug im Jahr 2023 wieder eine zweite Mannschaft an – und stürmte prompt zur Meisterschaft. Nach einer Machtdemonstration beim Godesberger FV II geht es für die Kurek-Elf nun direkt hoch in die Kreisliga C.

Es war ein Einstand nach Maß für die neu formierte Zweitvertretung des Bezirksligisten. Nachdem der Verein in der Saison 2022/23 seine Reserve vom Spielbetrieb abmelden musste, kehrte das Team in dieser Spielzeit mit voller Wucht zurück. Mit 20 Siegen aus den bisherigen Partien und nur drei Niederlagen dominierte die Mannschaft von Trainer Stefan Kurek die Kreisliga D3 Bonn fast nach Belieben. Besonders beeindruckend: Mit 116 erzielte Tore, während die Defensive mit nur 34 Gegentoren das Prunkstück der Klasse bildete. Den entscheidenden Schritt machten die Oberdreeser am vergangenen Sonntag beim Gastspiel gegen den Godesberger FV II. Mit einem deutlichen 9:0-Erfolg räumte die TuRa die letzten Zweifel aus und sicherte sich vorzeitig den Titel.

Dominanz durch Geschlossenheit Dass der Re-Start derart erfolgreich verlaufen würde, kam selbst für die Verantwortlichen überraschend, wie Co-Trainer und Sportleiter Jürgen Kurek offen einräumt: „Wir hatten natürlich nicht damit gerechnet, aber wir wollten auch nur von Spiel zu Spiel denken. Da unser Start in die Saison aber sehr gut war, haben die Jungs auch immer an sich geglaubt und jedes weitere Spiel und jeden Gegner auch sehr ernst genommen. Die D3 ist eine sehr gute Liga, und die Teams im oberen Drittel können alle sehr gut Fußball spielen, sodass wir oft auch mal ans Limit gehen mussten. Aber wenn man einen Lauf hat, dann klappt es auf einmal. Und so haben wir es halt bis zum Ende durchgespielt und sind dann auch verdient Meister geworden.“ Der Erfolg ist dabei eng mit dem internen Zusammenhalt im Verein verknüpft. Neben dem Trainergespann um Stefan Kurek sowie Betreuer Dirk Erol hob Jürgen Kurek vor allem die Unterstützung aus dem gesamten Verein hervor. „Von Anfang an waren alle Beteiligten voller Vorfreude, dass die TuRa wieder eine Zweite an den Start bringt. Der Vorstand und auch die Erste haben uns immer voll unterstützt und auch fast jedes Spiel begleitet, sofern der Spielplan es hergab. Dank unserem Trainer Stefan Kurek und unserem Co-Trainer Jürgen Kurek (ich) und unserem besten, fantastischen Betreuer Dirk Erol und dem gesamten Team hat sich das Ganze zu einer kleinen Familie entwickelt und uns durch die gesamte Saison getragen. Durch diese Geschlossenheit zwischen Team, Vorstand und erster Mannschaft und auch der A-Jugend hat sich im gesamten Verein richtig was entwickelt und so uns auch von Sieg zu Sieg getragen. So kam es dann auch zur verdienten Meisterschaft.“