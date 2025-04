TuRa Oberdrees bringt zweite Mannschaft zurück auf den Platz

Nach zweijähriger Pause wird TuRa Germania Oberdrees zur Saison 2025/26 wieder mit einer zweiten Herrenmannschaft an den Start gehen. Die sportliche Leitung übernehmen die Brüder Stefan (45) und Jürgen Kurek (57), die beide reichlich Erfahrung aus ihrer Zeit beim SV Rot-Weiß Queckenberg mitbringen.

"Wir freuen uns riesig, euch mitteilen zu können, dass wir in der kommenden Spielzeit wieder eine 2. Mannschaft ins Rennen schicken werden“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Das neue Trainerduo soll nicht nur für sportliche Stabilität sorgen, sondern auch eine Brücke zwischen Generationen schlagen.

"Das Ziel dieser Mannschaft ist klar definiert: Wir möchten einerseits langjährigen Spielern der Ersten, die sich bereits in den sportlichen Ruhestand verabschiedet hatten, die Möglichkeit geben, die Schuhe wieder zu schnüren. Andererseits wollen wir talentierte Jungs aus dem Umland für TuRa begeistern und den Verein in der Breite stärker aufstellen“, so der Verein.

Langfristig soll die neue Zweitvertretung als Unterbau der ersten Mannschaft fungieren und sowohl jungen Talenten als auch erfahrenen Kräften eine sportliche Heimat bieten. Mit dem Schritt stärkt TuRa Oberdrees seine Struktur und stellt wichtige Weichen für die Zukunft.