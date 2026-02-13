TuRa Niederhöchstadt verlängert mit Trainerteam Bayram Mechmet bleibt auch in der kommenden Saison Coach des Gruppenligisten +++ Gelingt Aufstieg in die Verbandsliga? von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Bayram Mechmet steht auch in der kommenden Saison bei TuRa Niederhöchstadt an der Seitenlinie. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Eschborn. Bei TuRa Niederhöchstadt ist Bayram Mechmet im Begriff, eine Ära als Trainer zu prägen. Der Verein hat die Verlängerung mit dem Coach bekanntgegeben. Mechmet wird in der kommenden Spielzeit damit bereits in seine sechste Saison an der Seitenlinie des Turn- und Rasensportvereins gehen. Auch Co-Trainer Jascha Rossband, Torwarttrainer Torsten Landgraf und Teammanager Erwin Wojciechowski haben ihre Zusage für die Saison 26/27 gegeben - ligaunabhängig, wie es in der Mitteilung heißt.