TuRa Niederhöchstadt verlängert mit Trainerteam

Eschborn. Bei TuRa Niederhöchstadt ist Bayram Mechmet im Begriff, eine Ära als Trainer zu prägen. Der Verein hat die Verlängerung mit dem Coach bekanntgegeben. Mechmet wird in der kommenden Spielzeit damit bereits in seine sechste Saison an der Seitenlinie des Turn- und Rasensportvereins gehen. Auch Co-Trainer Jascha Rossband, Torwarttrainer Torsten Landgraf und Teammanager Erwin Wojciechowski haben ihre Zusage für die Saison 26/27 gegeben - ligaunabhängig, wie es in der Mitteilung heißt.
Denn in der Rückrunde könnte TuRa sogar den Aufstieg in die Verbandsliga klarmachen. Nach einer Schwächephase zu Saisonbeginn hat sich das Team sehr stabilisiert, reihte zwischenzeitlich einen Sieg an den anderen. Das schlägt sich auch in der Tabelle nieder, wo sich ein Quartett vom Rest der Liga abgesetzt hat. Bei zwei Punkten und einem Spiel weniger als der Zweite Eddersheim II bestehen für den derzeitigen Tabellenvierten NIederhöchstadt durchaus realistische Chancen, den Sprung in die sechsthöchste Spielklasse zu schaffen. Für den TuRa beginnt die Restrunde am 1. März mit dem Auswärtsspiel in Bleidenstadt.