TuRa Niederhöchstadt: Mit Vollgas in den Aufstiegskampf

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: TuRa Niederhöchstadt. Zum Gruppenligisten hat uns Carsten Ache, Abteilungsleiter in Niederhöchstadt, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung in der Abteilung Fußball ist aktuell hervorragend. Unsere erste Mannschaft hat eine tolle Hinrunde in der Gruppenliga Wiesbaden gespielt. Unsere zweite Mannschaft hat vor der Winterpause noch einen Nicht-Abstiegsplatz in der Kreisoberliga Main- Taunus erreicht. Wir haben einen tollen Teamspirit auf dem Platz und eine sehr gute Stimmung in der Kabine. Wir sind alle zusammen eine Top Community. Dies alles ist auch ein Verdienst unseres Cheftrainers Bayram Mechmet und unseres gesamten Staffs."

"Mit der Punktzahl und dem aktuell vierten Tabellenplatz in der Gruppenliga Wiesbaden sind wir sehr zufrieden. Die Trainingsbeteiligung ist über die gesamte Hinrunde sehr gut gewesen. Alle Spieler sind motiviert und streben nach dem maximalen Erfolg. Es ist hier etwas spürbar zusammengewachsen. Nicht so gut war unsere Ausbeute im Spielmonat September, hier haben wir einige Punkte liegen gelassen. Nur ein Punkt aus fünf Meisterschaftsspielen hat uns im September etwas aus der Bahn geworfen. Zu begründen ist diese Dürrephase mit einigen Sperren und vielen, gleichzeitig im Urlaub befindlichen Spielern. Hier haben wir uns eine unnötige Baustelle aufgemacht."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Wir hatten bereits in der laufenden Runde mit Tamin Tuchi vom SV Zeilsheim einen

ablösefreien Neuzugang. Aus unserer zweiten Mannschaft wird der Spieler Henri Hyseni in den Kader der ersten Mannschaft hochgezogen, dies hat sich der Spieler durch die Hinrunde bei der zweiten Mannschaft verdient. Es wird in der Winterpause keinen Abgang und auch keine weiteren Neuzugänge in unserem Gruppenliga-Kader geben. Dies freut uns als Verein und zeigt, dass wir einiges bei der Zusammenstellung der Mannschaft richtig gemacht haben."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Das Wichtigste ist, dass wir weiter eine hohe Trainingsbeteiligung haben und die Spieler die

nötige Disziplin und Leidenschaft an den Tag legen, die von unserem Trainer ununterbrochen

eingefordert wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir auch eine gute Rückrunde spielen

werden. Wir wollen lange vorne dranbleiben und um den Aufstieg in die Verbandsliga

kämpfen. Den Grundstein dafür wollen wir mit einer engagierten Wintervorbereitung legen."

Wer wird Meister welche Teams steigen ab?

"Meisterschaftsfavorit ist für uns der VfB Unterliederbach. Das letzte Drittel in der Tabelle ist wie immer in der Gruppenliga Wiesbaden hart umkämpft. Hier eine seriöse Prognose zu geben ist fast unmöglich. Wir wünschen allen Beteiligten aber viel Erfolg für den Abstiegskampf."

