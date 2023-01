TuRa Niederhöchstadt: "Können uns immer verbessern" Gruppenligist im Winter-TÜV: Die Hinrunde ist nach einem großen Umbruch und einigen Startschwierigkeiten gut verlaufen

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Wir haben die zweitbeste Abwehr der Liga, in der Offensive ist noch Luft nach oben.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

(Platz 5 in der der Winterpause, hatten wir nur einmal in den letzten 10 Jahren)

Wir haben im Team einen sehr guten Zusammenhalt/Teamspirit, also sind wir insgesamt sehr zufrieden.

Da wir in einem Umbruchjahr sind und die Mannschaft im Sommer verjünget haben und trotz der anfänglichen Schwierigkeiten ein Starke Serie starten konnten, muss man sagen ist die Hinrunde für uns sehr positiv verlaufen.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Taiki Keda = FG Seckbach

Rafet Erilmez = BSC Schwalbach

Tomislav Zecevic = FSC Eschborn

Emre Yavuz = FSC Eschborn

Said Naimi = Ziel Unbekannt

Neuzugänge:

Zamir Scherifi = Tura Niederhöchstadt II

Lukas Köpf = SG Oberhöchstadt

Zafer Tüysüz = SG 01 Höchst

Seyyid Ali Benaissa = 1.FC 04 Oberursel

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Den direkten Aufstieg wird sich Hornau nicht nehmen lassen, die Relegation wird wohl zwischen Okriftel und Unterliederbach entschieden.

Den Abstieg werden Schwanheim und Hadamar II aller Wahrscheinlichkeit nach leider nicht mehr verhindern können…Darüber hinaus ist im Abstieg alles offen…

