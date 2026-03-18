TuRa Meldorf startet mit Niederlage ins Jahr 2026 Pfosten, Elfmeterdrama und ein direkter Freistoß entscheiden intensives Kreisliga-Duell der B-Junioren von Redaktion · Heute, 12:16 Uhr · 0 Leser

Zum Auftakt der Hauptrunde zeigt TuRa Meldorf eine engagierte Leistung, lässt jedoch beste Chancen liegen – und wird von der SG Geest-Mitteldithmarschen eiskalt bestraft.

Der Start ins Fußballjahr 2026 ist TuRa Meldorf missglückt. Im ersten Spiel der Hauptrunde in der B-Junioren-Kreisliga unterlag das Team der SG Geest-Mitteldithmarschen II im Derby mit 0:2 (0:1). Dabei war über weite Strecken mehr drin für die Gastgeber. Nachdem die Vorwoche aufgrund des Rückzugs des Gegners spielfrei geblieben war, fieberte TuRa dem Auftakt am Otto-Nietsch-Weg entgegen. Kurzfristig musste jedoch improvisiert werden: Der angesetzte Schiedsrichter sagte ab, ein Ersatz kam aus den eigenen Reihen. Der Intensität tat dies keinen Abbruch – im Gegenteil. Vor zahlreichen Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine temporeiche Partie ohne Abtastphase.

Die erste große Gelegenheit gehörte TuRa: In der 20. Minute traf Louis mit einem Schuss nur den Pfosten. Wenig später dann die kalte Dusche. Nach einem langen Ball wurde die Defensive überspielt, der Angreifer der Gäste im Strafraum nur regelwidrig gestoppt – den fälligen Elfmeter verwandelte die SG zur Führung (0:1). TuRa zeigte sich unbeeindruckt und kam umgehend zur nächsten Topchance. Dijwar wurde stark in die Tiefe geschickt, umkurvte den Torhüter, verlor jedoch leicht die Kontrolle und setzte den Ball lediglich ans Außennetz. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Pause.