TuRa Meldorf startet mit neun Neuzugängen in die Vorbereitung

– Foto: Max Gitschel

Mit einem vergrößerten Kader ist TuRa Meldorf in die Vorbereitung auf die neue Saison der Verbandsliga Schleswig-Holstein gestartet. Zum Trainingsauftakt begrüßten die Trainer Marco Peetz und Daniel Janßen gleich neun Neuzugänge, die den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft beleben sollen. Auffällig dabei: Ein Großteil der Spieler hat bereits eine Vergangenheit in Meldorf oder stammt aus dem eigenen Nachwuchs.

Mit Julian Sattler, Felix Drews, Anel Adrovic und Inanc Sucu kehren gleich vier ehemalige Jugendspieler zurück, nachdem sie zuletzt für den Heider SV aktiv waren. Aus der A-Jugend der SG Ostrohe-Büsum stößt zudem Henry Reimers zum Verbandsligakader. Ebenfalls aus der U19 des Heider SV wechselt Mart Andresen nach Meldorf.

Weitere Verstärkung kommt aus der U23 des Heider SV. Christian Dohrmann und Julian Lucht schließen sich ebenfalls TuRa an und erweitern die personellen Möglichkeiten. Komplettiert wird das Transferpaket von Rune Schrum, der vom bisherigen Verbandsligakonkurrenten SV Blau-Weiß Wesselburen nach Meldorf wechselt. Gemeinsam mit Julian Lucht und Mart Andresen wird er sich um den Platz zwischen den Pfosten bewerben.