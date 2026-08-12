TuRa Meldorf schlägt eiskalt zu und feiert den ersten Saisonsieg

– Foto: Rocco Bartsch

Der erste Sieg ist geschafft: TuRa Meldorf hat am dritten Spieltag der Verbandsliga West mit 2:0 (2:0) beim Osterrönfelder TSV gewonnen und bleibt damit in dieser Saison weiter ungeschlagen. Nach zwei Unentschieden zum Auftakt holte die Mannschaft von Trainer Marco Peetz am Dienstagabend erstmals drei Punkte und verbesserte sich dadurch auf den fünften Tabellenplatz.

Meldorf setzte dagegen auf schnelles Umschalten – und nutzte eine solche Situation in der 20. Minute. Stuhlmacher blieb nach einem Konter vor dem Tor ruhig und erzielte das 1:0. Die offiziellen Spieldaten bestätigen den Treffer in dieser Minute.

Dabei gehörte den Gastgebern über weite Strecken mehr Ballbesitz. Nach Meldorfer Darstellung war die Begegnung zunächst von vielen langen Bällen geprägt. Osterrönfeld versuchte, das Spiel zu bestimmen, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste jedoch nur selten einen Weg in gefährliche Abschlusspositionen.

Andresen überzeugt bei seinem Ligadebüt

Osterrönfeld blieb anschließend zwar spielbestimmend, die Meldorfer Defensive fing die Bälle in die Tiefe aber weitgehend ab. Und wenn die Gastgeber doch einmal durchkamen, war Mart Momme Andresen zur Stelle. Nach Angaben seines Vereins absolvierte der Torhüter sein Ligadebüt und blieb dabei ohne Gegentor.

Noch vor der Pause legten die Gäste nach. In der 44. Minute traf Boje vor 126 Zuschauern zum 2:0. Damit hatte Meldorf seine Chancen konsequent genutzt und ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine.

Trainer Fabian Doege reagierte beim Osterrönfelder TSV zur Pause und brachte Tim Münz für Jamie-Fynn Liß. Am Spielverlauf änderte das zunächst wenig. Osterrönfeld hatte weiter längere Ballbesitzphasen, konnte daraus aber kaum klare Möglichkeiten entwickeln.

Meldorf konzentrierte sich im zweiten Durchgang auf die defensive Stabilität, hielt die Abstände eng und verwaltete die Führung. Die entscheidende Arbeit hatten die Gäste ohnehin bereits in der ersten Hälfte erledigt. Auch die offiziellen Spieldaten verzeichnen nach der Pause keinen weiteren Treffer.

Nach 90 Minuten stand damit der erste Saisonsieg für Meldorf fest. Fünf Punkte hat die Mannschaft von Peetz nun aus den ersten drei Spielen gesammelt. Osterrönfeld wartet dagegen nach drei Spieltagen noch auf den ersten Sieg und fiel nach der Niederlage auf Rang elf zurück.

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Meldorfern nicht. Bereits am Sonntag, 16. August, empfängt TuRa um 15 Uhr den VfL Kellinghusen. Dann soll nach dem ersten Sieg möglichst gleich der nächste folgen.

Osterrönfelder TSV – TuRa Meldorf 0:2

Osterrönfelder TSV: Silas Jurkat-Einfeldt, Sören Müller (64. Jarle Sachau), Jonas Landtreter, Silas Barho, Leif-Kilian Thomsen, Johannes Bruns, Jannik Landtreter, Luca Wallschläger, Jos Nickels, Finn Gunnar Hölzer, Jamie-Fynn Liß (46. Tim Münz) - Trainer: Fabian Doege

TuRa Meldorf: Mart Momme Andresen, Elias Stuhlmacher, Ben Luca Delfs, Luis Seufert, Tom Sachau, Nico Holst, Julian Sattler, Danny Voss (86. Christian Jörn Dohrmann), Yannes Runge, Danny Rautenberg (78. Moritz Mede), Oke Elias Boje (89. Christoph Koll) - Trainer: Marco Peetz

Schiedsrichter: Anika Bargholz (Scharbeutz) - Zuschauer: 126

Tore: 0:1 Elias Stuhlmacher (20.), 0:2 Oke Elias Boje (44.)