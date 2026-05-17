TuRa Hechthausen triumphiert im Krombacher Kreispokal Geversdorf gewinnt Pokal der Ü40 +++ SG Duhnen/Sahlenburg dominiert gegen Bramel von Andreas Harneit · Heute, 07:22 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Großer Finaltag im Krombacher Kreispokal: Auf der Sportanlage in Donnern wurden die neuen Pokalsieger des Kreises Cuxhaven ausgespielt. Im Mittelpunkt stand das Duell der beiden Kreisklassisten TuRa Hechthausen und der Bezirksligareserve des TSV Altenwalde, welches Hechthausen nach einer packenden Begegnung mit 4:2 für sich entscheiden konnte. Auch bei den Senioren der Ü32 und Ü40 wurden die Trophäen vergeben.

Die Zuschauer in Donnern sahen ein Endspiel, das von Beginn an hielt, was es versprach. Der TSV Altenwalde II erwischte den besseren Start und ging in der 9. Minute durch D. Vaz verdient in Führung. Der Gegentreffer wirkte jedoch wie ein Weckruf für TuRa Hechthausen. Die Mannschaft übernahm zunehmend das Kommando und drehte das Spiel noch vor dem Seitenwechsel durch die Tore von L. Schlichting (24.) und L. Struck (32.) zu einer 2:1-Pausenführung.

Der zweite Durchgang entwickelte sich zu einer emotionalen und von rassigen Zweikämpfen geprägten Partie. Altenwalde schlug zunächst zurück, als M. Yunus in der 58. Minute den Ausgleich erzielte. Die Freude währte jedoch nur kurz: Fast im Gegenzug markierte L. Schlichting mit seinem zweiten Treffer das 3:2 (60.). Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich K. Shevchenko in der 74. Minute mit dem Tor zum 4:2-Endstand. In der hitzigen Schlussphase sah Altenwaldes R. Scharbach in der 90. Minute noch die Gelb-Rote Karte.

Die Finalspiele der Senioren im Überblick

Neben den Herren ermittelten auch die älteren Jahrgänge ihre Kreispokalsieger auf dem Rasen in Donnern:

Ü40-Finale:

Ein echtes Schützenfest bekamen die Fans im Endspiel der Ü40 zu sehen. Der TSV Geversdorf präsentierte sich vor dem Tor eiskalt und setzte sich am Ende deutlich mit 5:2 gegen die Spielgemeinschaft durch.

– Foto: Andreas Harneit



Ü32-Finale Ü32-Finale