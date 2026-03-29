TuRa Brüggen verliert wieder, 1. FC Viersen holt wichtigen Sieg

Die DJK Fortuna Dilkrath feierte einen klaren Auswärtssieg bei Türkiyemspor Mönchengladbach, dabei führten die Hausherren zunächst. Türkiyemspor brach aber ein, kassierte noch sieben Gegentore und muss mehr denn je um den Ligaverbleib zittern.
Die Sportfreunde Neuwerk bleiben erster Verfolger und gewannen beim VfR Krefeld-Fischeln mit 3:1. Zunächst brachte Niklas Geraets die Gastgeber in Führung (29.). Nach der Pause drehte Neuwerk die Partie: Emmanuel Adu glich aus (62.), ehe Berkan Dursun (87.) und Lasse Buschmann (88.) spät für die Entscheidung sorgten. Neuwerk steht nun bei 56 Punkten.
Der OSV Meerbusch bleibt Tabellenführer und gewann bei Thomasstadt Kempen mit 3:1. Marc Rommel brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung und erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (62.). Ben Israil sorgte mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung (77.), deshalb fiel Simon Elferings Jubel über das Kempener Tor in der Nachspielzeit auch nicht allzu groß aus. Meerbusch baut damit seine Führung auf 62 Punkte aus und hat auf Brüggen 13 Punkte Vorsprung. Die Relegation sollte sicher sein.
Der 1. FC Viersen hat im Tabellenkeller einen wichtigen Sieg gefeiert. Shuremy Felomina brachte die Gäste in der 77. Minute in Führung. Kurz darauf glich Björn Andreas Koths aus (81.), doch Viersen antwortete erneut: Maximilian Andre Wichelhaus traf in der 90. Minute zum 2:1. Tönisberg musste zudem nach Gelb-Rot gegen Ronaldo Onuzi die Schlussphase in Unterzahl bestreiten (88.) und schaffte das Comeback nicht mehr. Die Houben-Elf distanziert die direkten Abstiegsplätze auf fünf Punkte.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - SSV Grefrath 1910/24
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfL Tönisberg
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch
Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Türkiyemspor Mönchengladbach
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 11.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuS Wickrath
So., 12.04.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TSV Krefeld-Bockum
So., 12.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuRa Brüggen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - DJK Fortuna Dilkrath
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Viersen