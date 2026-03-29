TuRa Brüggen verliert wieder, 1. FC Viersen holt wichtigen Sieg

1. FC Viersen auf dem Vormarsch. – Foto: Diana Horster

Der 25. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, bringt Bewegung an beiden Enden der Tabelle. TuRa Brüggen kassiert den nächsten Rückschlag im Rennen um die Spitze, während der 1. FC Viersen im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg einfährt. Tabellenführer OSV Meerbusch setzt sich sonach weiter ab, aber die Sportfreunde Neuwerk bleiben erster Verfolger – und im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu.

Der TSV Krefeld-Bockum agierte im vorgezogenen Spiel des 25. Spieltags am Mittwochabend zu glücklos beim CSV Marathon. Nach vier Minuten verschoss Patrick Pasthy einen Foulelfmeter, dann scheiterte der Gast auch an der Latte. Dennis Lerche schlug stattdessen auf der Gegenseite wenig später zum 1:0 zu (10.). Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Almir Arapovic für die Hausherren, die den Vorsprung im Anschluss über die Zeit brachten. Daran änderte auch der sehenswerte Freistoßtreffer von Hun Brandon Danh Do nichts (75.). Marathon erobert zumindest bis zum Wochenende Rang sechs, Bockum bleibt weiter auf Rang 13. Immerhin: Der Relegationsplatz ist neun Punkte entfernt.

Tief in der Nachspielzeit sicherte sich die SpVg Odenkirchen dann doch noch einen Punkt gegen die Reserve des SC St. Tönis, die zunächst mit 2:0 und 3:2 führte. Dieumerci Kyanga traf dabei abermals für die Zweitvertretung, die aber in der 96. Minute noch den Ausgleich schluckte: Anton Höpfner sicherte das 3:3 und hält Odenkirchen in Schlagdistanz zu Rang zwei.

Die DJK Fortuna Dilkrath feierte einen klaren Auswärtssieg bei Türkiyemspor Mönchengladbach, dabei führten die Hausherren zunächst. Türkiyemspor brach aber ein, kassierte noch sieben Gegentore und muss mehr denn je um den Ligaverbleib zittern.

Die Sportfreunde Neuwerk bleiben erster Verfolger und gewannen beim VfR Krefeld-Fischeln mit 3:1. Zunächst brachte Niklas Geraets die Gastgeber in Führung (29.). Nach der Pause drehte Neuwerk die Partie: Emmanuel Adu glich aus (62.), ehe Berkan Dursun (87.) und Lasse Buschmann (88.) spät für die Entscheidung sorgten. Neuwerk steht nun bei 56 Punkten.

Der OSV Meerbusch bleibt Tabellenführer und gewann bei Thomasstadt Kempen mit 3:1. Marc Rommel brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung und erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (62.). Ben Israil sorgte mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung (77.), deshalb fiel Simon Elferings Jubel über das Kempener Tor in der Nachspielzeit auch nicht allzu groß aus. Meerbusch baut damit seine Führung auf 62 Punkte aus und hat auf Brüggen 13 Punkte Vorsprung. Die Relegation sollte sicher sein.

Der 1. FC Viersen hat im Tabellenkeller einen wichtigen Sieg gefeiert. Shuremy Felomina brachte die Gäste in der 77. Minute in Führung. Kurz darauf glich Björn Andreas Koths aus (81.), doch Viersen antwortete erneut: Maximilian Andre Wichelhaus traf in der 90. Minute zum 2:1. Tönisberg musste zudem nach Gelb-Rot gegen Ronaldo Onuzi die Schlussphase in Unterzahl bestreiten (88.) und schaffte das Comeback nicht mehr. Die Houben-Elf distanziert die direkten Abstiegsplätze auf fünf Punkte.

Der TuS Wickrath setzte sich beim SSV Grefrath 1910/24 mit 3:2 durch. Die Gäste legten früh vor: Jason Rütten (9.) und Noah Papenfuss (17.) trafen zur Führung, ehe Petar Popovic direkt nach der Pause auf 3:0 erhöhte (46.). Grefrath kam durch Christopher Claeren (66.) und Moritz Leutgeb (69.) noch einmal heran, doch Wickrath brachte den Vorsprung über die Zeit und hat im Rennen um Rang fünf sieben Zähler mehr als Grefrath.

Die SC Union Nettetal II sorgte für eine Überraschung gegen TuRa Brüggen. Überragender Spieler war Nico Zitzen, der mit einem Hattrick die Partie entschied (35., 37., 67.). Brüggen gelang erst spät der Anschlusstreffer durch Spielertrainer Markus Müller (80.), doch für eine Wende reichte es nicht mehr. Für Nettetal ist es ein wichtiger Sieg im Tabellenkeller, während Brüggen im Aufstiegsrennen Punkte verliert. Rang zwei ist schon sieben Punkte entfernt.

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - CSV Marathon Krefeld

Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - SSV Grefrath 1910/24

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - SC Union Nettetal II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - VfL Tönisberg

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - OSV Meerbusch

Do., 02.04.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfR Krefeld-Fischeln

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Türkiyemspor Mönchengladbach

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen



27. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Sportfreunde Neuwerk

Sa., 11.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuS Wickrath

So., 12.04.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TSV Krefeld-Bockum

So., 12.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Mönchengladbach

So., 12.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TuRa Brüggen

So., 12.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 12.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - DJK Fortuna Dilkrath

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - 1. FC Viersen