TuRa Brüggen verliert oben den Anschluss – 1. FC im freien Fall

TuRa Brüggen ist im Kampf um den Aufstieg wohl aus dem Rennen. – Foto: Sascha Köppen

Im Aufstiegsrennen halten die Sportfreunde Neuwerk Anschluss an Spitzenreiter OSV Meerbusch. Am Sonntag setzten sich die Neuwerker mit 3:1 beim VfR Krefeld-Fischeln durch. Nach der Führung der Krefelder drehten Emmanuel Adu, Berkan Dursun und Lasse Buschmann die Partie im zweiten Durchgang. Damit bleibt Neuwerk bis auf sechs Punkte an Meerbusch dran – bei einem Spiel weniger.

In Sichtweite zu den Sportfreunden lag vor dem Spieltag TuRa Brüggen. Doch die Resthoffnungen auf Platz zwei dürften sich mit diesem Spieltag wohl erledigt haben: Bei der Reserve von Union Nettetal verlor das Team von Markus Müller am Sonntag mit 1:3. „Der Stachel der Enttäuschung sitzt tief“, sagt Müller nach Spielschluss. Bereits in der Vorwoche hatte Brüggen mit 2:3 gegen Grefrath verloren – der Rückstand auf Neuwerk ist durch diese beiden Niederlagen auf sieben Punkte angewachsen.

Brüggen hatte das Spiel zu Beginn unter Kontrolle

Dabei hatte Brüggen nach Müllers Aussage die Partie in den ersten 30 Minuten unter Kontrolle, ohne allerdings vor dem Tor wirklich zwingend zu werden. Dann kassierte Brüggen jedoch den Doppelschlag durch Nico Zitzen, der in der 35. und 37. Minute jeweils nach einem Konter traf. „Wir lassen uns zweimal mächtig auskontern. Das ist zu billig und zu einfach.Die Köpfe der Jungs gingen dann nach unten – das hat man gemerkt“, sagte Müller.

Für die zweite Halbzeit nahm sich TuRa zwar einiges vor, doch mit dem dritten Tor von Zitzen, dem Sportlichen Leiter in Nettetal, zum 3:0 in der 67. Minute war die Partie im Prinzip entschieden. Müller, der sich selbst einwechselte, erzielte in der 80. Minute noch das 1:3. „Heute ist nichts schönzureden. Wir müssen schleunigst hinbekommen, dass wir wieder Zugriff in den Zweikämpfen bekommen – und die Köpfe hochnehmen“, sagte Müller weiter.

Nettetal II punktet im Abstiegskampf

Für Nettetal II war es ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf. Dass sich das Team jedoch nicht weiter von der potenziellen Abstiegszone absetzen konnte, lag am Sieg des 1. FC Viersen, der auf Platz 15 mit einem Zähler Rückstand auf Nettetals Reserve in Schlagdistanz bleibt. Die Viersener siegten mit 2:1 in Tönisberg – der Siegtreffer fiel in der 90. Minute durch Maximilian Wichelhaus.

Immer aussichtsloser ist hingegen die Situation des 1. FC Mönchengladbach. Zu Hause gegen Thomasstadt Kempen setzte es eine 3:5-Niederlage. Zwar führte der 1. FC zwischenzeitlich mit 1:0 und 2:1 – doch ab der 57. Minute traf Thomasstadt viermal in Folge. Für die Westender war es die 13. Niederlage in Serie. Der erste sichere Nichtabstiegsplatz liegt mittlerweile acht Zähler entfernt.

Drei wichtige Punkte für den Klassenverbleib holte der 1. FC Viersen beim 2:1 in Tönisberg. Viersen belegt aktuell mit 18 Punkten Rang 15 in der Tabelle.

Türkiyemspor erlitt nach der Bekanntgabe, dass das Trainerduo Cafer Kapkara und Ufuk Isik am Saisonende aufhört, ebenfalls eine empfindliche 2:7-Niederlage gegen Fortuna Dilkrath – der Gegner kann nun endgültig für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga planen.

TuS Wickrath gewann zudem das Auswärtsspiel beim SSV Grefrath mit 3:2. Eine torreiche Punkteteilung gab es in Odenkirchen: Im Heimspiel gegen St. Tönis II hieß es 3:3.