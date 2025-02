TuRa Brüggen siegt in hitzigem Tor-Spektakel über Grevenbroich-Süd

Mit dem Duell zwischen Gastgeber TuRa Brüggen und Aufsteiger 1. FC Grevenbroich-Süd am 21. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6, war einiges an Spektakel geboten. Am Ende setzten sich die Hausherren erst spät durch zwei Treffer in der Nachspielzeit, dafür aber denkbar knapp mit einem spektakulären 5:4-Heimerfolg gegen den Kontrahenten aus der selben Tabellenregion durch und behaupten damit den fünften Tabellenplatz.

Aufgrund der ähnlichen Ausgangslage der beiden Kontrahenten war bereits vor Spielbeginn von einer Begegnung auf Augenhöhe auszugehen. Und diese wurde den Zuschauern in Brüggen an diesem Nachmittag in Kombination mit einem torreichen Fußball-Spektakel auch geboten. Insgesamt fielen neun Treffer, vier davon in der Schlussviertelstunde der Partie.

Dabei ging es bereits von Minute eins an munter los und es fielen frühe Tore: Nachdem zunächst Brüggen-Stürmer Sandro Meyer mit einem Kopfball noch am Außennetz scheiterte (6.), war es dann zwei Minuten später Top-Torschütze Nils Bonsels, der nach schöner Hereingabe von Sturmpartner Erik Pöhler per Volley zur frühen 1:0-Führung einnetzte (8.). Anschließend ruhten die Hausherren sich aber nicht auf dieser Führung aus und hielten das Tempo hoch, sodass Meyer nur kurze Zeit später erneut vor dem Grevenbroicher Tor auftauchte, die Großchance allerdings vergab (11.).

So kam es dann in der Folge zu einer Antwort der Gäste: Marcel Hensel besorgte mit seinem fünften Saisontor den, ob des klaren Chancenplus für Brüggen durchaus überraschenden, 1:1-Ausgleich (18.). Doch die Hausherren zeigten die perfekte Reaktion auf diesen Gegentreffer: Durch Tore von Dennis Greven und Meyer konnten die Gastgeber binnen vier Minuten nach dem Rückschlag auf 3:1 stellen (19./22.). Weil in den darauffolgenden zwanzig Minuten bis zur Pause nichts Nennenswertes mehr passierte, ging es mit diesem Ergebnis nach 45 Minuten in die Pause.





Hensel-Hattrick reicht nicht aus, Cox und Drießen besorgen dramatischen Heimerfolg in der Nachspielzeit

In der Halbzeit schien Gästecoach Botan Melik in seiner Ansprache die richten Worte gefunden zu haben, denn nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Ensar Krasniqi per traumhaften Freistoßtreffer für den 2:3-Anschluss für den Aufsteiger (50.). Im anschließenden Verlauf der Spiels wurde es zunehmend hitziger und umkämpfter, weshalb es auf beiden Seiten zu mehren Fouls und Verwarnungen kam. Fußballerisch spektakulär wurde es dann erst wieder in der Schlussphase: Nachdem es erneut Hensel war, der fünf Minuten vor dem regulären Spielende zunächst für den 3:3-Ausgleich der Gäste verantwortlich war (85.), konnte er nur weitere fünf Minuten später zum dritten Tagestreffer vollenden und somit sogar die Führung besorgen (90.). Doch damit noch nicht genug, denn in der folgenden Nachspielzeit wurde es dann erst richtig dramatisch: Nachdem Meliksah Sargin wegen Meckerns in Spielminute 92 mit Gelb-Roter Karte vom Platz flog, drehten die Gastgeber die Partie durch Tore von Greven und Luca Drießen tatsächlich noch. Damit war die endgültige Entscheidung dann besiegelt.

Durch diesen denkwürdigen Heimdreier festigt TuRa Brüggen den fünften Tabellenrang und bleibt in Reichweite zu den Top-Teams der Liga. Aufsteiger Grevenbroich-Süd muss derweil einen bitteren Dämpfer hinnehmen, schließlich hätten die Süder mit einem Auswärtserfolg auf zwei Zähler auf den Konkurrenten aufschließen können.