TuRa Brüggen müht sich in Wickrath, Odenkirchen muss Fischeln schlagen

19. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein: Auf den 5:3-Erfolg von Fortuna Dilkrath beim 1. FC Mönchengladbach folgte am Freitag ein Arbeitssieg von TuRa Brüggen beim TuS Wickrath. Am Samstag braucht im Aufstiegsrennen die SpVg Odenkirchen einen Erfolg gegen den VfR Fischeln.
Spielfrei: SF Neuwerk
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr TuS Wickrath - Thomasstadt Kempen
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfL Tönisberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SV Lürrip zg.
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Viersen
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - TuS Wickrath
Sa., 28.02.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen
Sa., 28.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Lürrip zg. - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 01.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln