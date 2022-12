TuRa Brüggen macht es wieder spannend Im Spitzenspiel der Bezirksliga schlägt TuRa Brüggen Spitzenreiter Fortuna Dilkrath.

Das Spitzenspiel der Bezirksliga stand an: TuRa Brüggen gegen DJK Fortuna Dilkrath. In einem packenden, körperlich fordernden, aber sportlich fairen Spiel gewannen die Gastgeber aus Brüggen schließlich mit 4:3 (1:2) – und das trotz zweimaligen Rückstands. Durch den Sieg im Spitzenspiel rücken die Brüggener auf drei Punkte an Ligaprimus Dilkrath heran.

Beide Mannschaften legten beherzt los, erarbeiteten sich Chancen und boten den knapp 100 Zuschauern, die bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in den Sportpark am Vennberg gekommen waren, früh eine gute Anfangsphase. Beide Mannschaften hatten Chancen, doch mehr und mehr bekamen die Dilkrather ein Chancenübergewicht. So war es nicht überraschend, dass Dilkrath in Führung ging: Stürmer René Jansen tauchte im Strafraum auf und traf in der 20. Minute aus kürzester Distanz zum 1:0. Doch die Freude währte nur kurz. Keine fünf Minuten später war der Spielstand schon wieder pari: Brüggens Daniel Kawohl erzielte in der 25. Spielminute den Ausgleich für seine Mannschaft. In der Folge gewann das Spiel mehr und mehr an Klasse, Kampf und Spannung. Noch vor der Pause brachte Albin Tahiri Dilkrath wieder mit 2:1 in Führung (40.).

In der zweiten Hälfte erwischten die Hausherren den besseren Start - die Halbzeitansprache von Jakob Scheller schien gefruchtet zu haben. Sie zeigten sich bissig und konnten zügig durch Oliver Tophoven in der 55. Spielminute ausgleichen. Dilkrath setzte zwar weiterhin ebenfalls offensiv Akzente, die Tore erzielte aber Brüggen: Nils Bonsels brachte mit seinem mittlerweile 17. Saisontor die Brüggener mit 3:2 in Front, ehe Sandro Meyer per Elfmeter in der 74. Minute gar auf 4:2 erhöhte.

In der Folge drückten die Dilkrather noch einmal, kamen sogar in der 88. Minute per Foulelfmeter durch Moritz Münten auf 4:3 heran – etwas am Spielausgang konnten sie aber nicht mehr ändern. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, zwar geraten wir früh in Rückstand, können aber schnell ausgleichen, geraten aber vor der Pause noch einmal in Rückstand. In Hälfte zwei machen wir es besser, gleichenaus und gehen mit gleich zwei Toren in Führung. Dilkrath kommt zwar per Elfmeter noch einmal ran, aber letztendlich gewinnen wir heute verdient“, sagte Brüggens Trainer Jakob Scheller.