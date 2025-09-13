TuRa Brüggen ist Tabellenführer. – Foto: Markus Verwimp

TuRa Brüggen ist Erster - Wickrath & Odenkirchen jubeln auch Bezirksliga Niederrhein 3: TuRa Brüggen, TuS Wickrath und SpVg Odenkirchen feiern klare Siege. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 FC Viersen VfR Fischeln DJK Dilkrath FC Mgladbach + 14 weitere

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3! Schlusslicht SV Lürrip hat nicht nur Trainer Dario Cancian, sondern auch das ungleiche Duell mit TuRa Brüggen verloren. TuS Wickrath und die SpVg Odenkirchen legten am Samstag mit klaren Siegen nach.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken. >>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

nd auf dem Rasen setzte es die nächste herbe Pleite. Gegen starke Gäste von TuRa Brüggen kassierte der Aufsteiger eine 0:7-Packung und bleibt weiter punktlos. Bereits im ersten Durchgang stellten Nils Bonsels (26.), Erik Pöhler (31.) und Justin Samuel Pahl (41.) die Weichen klar. Nach der Pause legte Brüggen nach: Erneut Bonsels (50., 73., 89.) sowie Florian Storms (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit dem Kantersieg übernimmt Brüggen die Tabellenführung, während in Lürrip die Suche nach einem neuen Trainer und den ersten Punkten drängender denn je wird. Dilkrath und Odenkirchen können Brüggen überholen.

Der TuS Wickrath hat den 1. FC Mönchengladbach im Derby regelrecht überrannt und einen klaren 6:0-Auswärtssieg gefeiert. Von Beginn an dominierten die Gäste, die mit hohem Tempo und zielstrebigen Angriffen auftraten. Blessing Agyapong eröffnete den Torreigen in der 22. Minute, kurz darauf legten Moritz Lambertz (27.) und Ruben Bruß (38.) nach. Nach der Pause blieb Wickrath spielbestimmend: Petar Popovic (56.), Niek Gabriel Mäder (68.) und Jermaine Isaiah Zerai (85.) machten das halbe Dutzend voll. Die Westender bleiben bei einem Punkt, Wickrath nistet sich oben ein und hat drei Punkte weniger als die Tabellenführung.