TuRa Brüggen holt Toptorjäger vom Polizei SV Mönchengladbach

Justin Winkens wechselt zu TuRa Brüggen. – Foto: PSV Mönchengladbach

Seit zweieinhalb Jahren ist Justin Kuhlen wieder der Torjäger des Polizei SV. In dieser Saison steht sein Konto bei 17 Toren aus 22 Spielen – auch am vergangenen Wochenende traf er bei der 1:3-Niederlage gegen Spitzenreiter SV Lürrip. Der 24-Jährige befindet sich jedoch auf Abschiedstour beim PSV: Im Sommer verlässt Kuhlen den Verein und wechselte dann in die Bezirksliga zu TuRa Brüggen. Für den torgefährlichen Offensivspieler ist es der nächste logische Schritt seiner Laufbahn. Für den Polizei SV ist der Abgang hingegen ein derber Verlust – der bei den Qualitäten von Kuhlen allerdings nicht überraschend kommt. Insgesamt kommt Kuhlen seit Anfang 2023 auf 41 Tore und 27 Vorlagen in 57 A-Liga-Partien.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte Bereits ab Sommer 2022 gehörte er für ein halbes Jahr zum Kader des PSV, ehe er für die Rückrunde beim Bezirksligisten Sportfreunde Neuwerk spielte – sich dort aber nicht durchsetzen konnte. Auch in der Landesliga bei Teutonia Kleinenbroich und DJK Giesenkirchen sammelte er bereits Kurzeinsätze. Seine fußballerischen Wurzeln liegen in der Jugend von Wegberg-Beeck und dem 1. FC Mönchengladbach, später folgten Einsätze in der A-Junioren-Bundesligabeim Wuppertaler SV. Seine vielen Stationen im Anschluss zeigen eine Karriere mit Höhen und Tiefen – aber auch mit stetiger Weiterentwicklung.

„Für mich war es einfach an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Kuhlen. „Die Gespräche mit TuRa Brüggen waren sehr überzeugend, ich hatte direkt ein gutes Gefühl.“ Für Kuhlen ist die Chance, sich in einer höheren Liga zu beweisen – und vielleicht auch ein Signal, dass sein Weg im Amateurfußball noch nicht zu Ende ist. In Brüggen wird er nicht nur sportlich gefordert, sondern trifft mit Simon Hübner und Erik Pöhler auch auf alte Weggefährten aus Giesenkirchener Zeiten. Kein böses Blut beim PSV