Tura Brüggen holt Abwehrspieler von Ligakonkurrent

Zum Abschied richtet er persönliche Worte an seinen bisherigen Klub: „Ich möchte mich bei allen in Nettetal für die gemeinsame Zeit bedanken. Ein besonderer Dank gilt Marco Stenzel und Uli Hentschel, die mich über die Jahre sowohl menschlich als auch fußballerisch begleitet haben.“

Mit dem Wechsel nach Brüggen endet für Adrians eine lange Zeit in Nettetal: Er war bereits in der Jugend für den SC Union aktiv und sammelte später auch Erfahrungen in der Oberliga. Nun will er beim Bezirksligisten den nächsten Schritt machen und sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln.