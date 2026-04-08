Tura Brüggen holt Abwehrspieler von Ligakonkurrent

TuRa Brüggen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet: Luca Adrians wechselt von der zweiten Mannschaft des SC Union Nettetal nach Brüggen. Beide Teams spielen aktuell in der Bezirksliga.
Der 23-jährige Abwehrspieler bringt viel Erfahrung aus dem Seniorenbereich mit. Für Nettetal II absolvierte Adrians mehr als 150 Spiele und kam dabei auf 16 Tore sowie 19 Vorlagen. In der laufenden Saison stehen 19 Einsätze zu Buche. Zudem sammelte er in der Oberliga Niederrhein auch Spielpraxis für die erste Mannschaft des SC Union Nettetal.
Brüggens Sportlicher Leiter Timo Vootz beschreibt Adrians als Spieler mit großem Entwicklungspotenzial: „Wir sind überzeugt, dass Luca ein sehr talentierter junger Spieler ist, der uns in der kommenden Saison weiterhelfen wird. Wir freuen uns darauf, ihn bei uns weiterzuentwickeln.“ Zudem hebt Vootz die Vielseitigkeit des Defensivspielers hervor: „Er ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl zentral als auch auf der Außenbahn spielen. Diese Flexibilität wird uns guttun.“
Auch menschlich passe Adrians ins Teamgefüge, sagt Vootz: „Er ist ein angenehmer Typ, und für uns ist es wichtig, dass es auch menschlich passt. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat – zumal er auch andere interessante Angebote hatte.“
Für Adrians selbst war der Wechsel ein bewusster Schritt. Nach vielen Jahren beim SC Union Nettetal wollte er eine neue Herausforderung annehmen: „Ich wollte einfach mal etwas Neues sehen und mich weiterentwickeln. Ich möchte ambitionierten Fußball spielen und den nächsten Schritt machen.“
Mit dem Wechsel verbindet er auch die Perspektive, sich mit TuRa Brüggen sportlich weiterzuentwickeln und mittelfristig um den Aufstieg in die Landesliga mitzuspielen. Der Verein gilt als ambitioniert und hat eine eingespielte Mannschaft, die größtenteils zusammenbleibt und gezielt verstärkt werden soll.
Adrians schildert auch seinen Eindruck vom neuen Verein: „Ich habe Brüggen beobachtet und fand die Mannschaft sehr interessant. Außerdem habe ich viel Positives über das Team gehört.“
Zum Abschied richtet er persönliche Worte an seinen bisherigen Klub: „Ich möchte mich bei allen in Nettetal für die gemeinsame Zeit bedanken. Ein besonderer Dank gilt Marco Stenzel und Uli Hentschel, die mich über die Jahre sowohl menschlich als auch fußballerisch begleitet haben.“
Mit dem Wechsel nach Brüggen endet für Adrians eine lange Zeit in Nettetal: Er war bereits in der Jugend für den SC Union aktiv und sammelte später auch Erfahrungen in der Oberliga. Nun will er beim Bezirksligisten den nächsten Schritt machen und sich sportlich wie persönlich weiterentwickeln.