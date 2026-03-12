 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

TuRa Brüggen am Freitag gefragt, zwei wichtige Duelle am Samstag

Bezirksliga 3: TuRa Brüggen kann am Freitag im Aufstiegsrennen vorlegen. Wichtige Heimspiele stehen am Samstag für den 1. FC Mönchengladbach und die SpVg Odenkirchen an.

Spieltag in der Bezirksliga.
Spieltag in der Bezirksliga. – Foto: Martin Häming

Spieltag 23 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: TuRa Brüggen kann am Freitag im Aufstiegsrennen vorlegen - es geht zum VfL Tönisberg. Wichtige Heimspiele stehen am Samstag für den 1. FC Mönchengladbach, gegen den 1. FC Viersen, und die SpVg Odenkirchen, gegen Sportfreunde Neuwerk, an.

Morgen, 20:00 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
20:00
Spieltext Thomasstadt - CSV Marathon

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
20:00
Spieltext Tönisberg - Brüggen

Sa., 14.03.2026, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
18:00
Spieltext FC Mgladbach - FC Viersen

Sa., 14.03.2026, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
19:00live
+Video
Spieltext Odenkirchen - SF Neuwerk

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:15live
Spieltext SSV Grefrath - SC St. Tönis II

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30
Spieltext Nettetal II - DJK Dilkrath

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:15
Spieltext Türkiyemspor - TSV Bockum

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30live
Spieltext VfR Fischeln - OSV Meerbu.

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen

25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!