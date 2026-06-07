Tur Abdin Augsburg schuppert an der Bezirksliga

Bei Tur Abdin Augsburg darf weiterhin gejubelt werden. In der Bezirksliga-Relegation nahm der Augsburger Kreisligist auch die Hürde TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. – Foto: Alex Pavlov

Die zweite Extraschicht binnen vier Tagen - schon in der ersten Runde ging es beim 5:4-Sieg gegen den BC Aichach über die Verlängerung sogar das Elfmeterschießen - hätte sich der FC Tur Abdin durchaus ersparen können. Denn bis zur siebten Minute der Nachspielzeit führte das Team des Spielertrainer-Duos Emre und Samet Kurt mit 1:0 gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg. Kirill Savkin hatte Augsburger nach einer knappen halten Stunde in Führung gebracht, dabei blieb es kur vor dem Abpfiff. Dann aber schlugen die Seeger, die sich in der ersten Runde mit 1:0 gegen den TSV Ottobeuren durchgesetzt hatten, doch noch zu. Mit einem Traumtor glich Magnus Brenner für die Ostallgäuer aus und sorgte damit für die Verlängerung.

Und auch in zusätzlichen 30 Minuten bekamen die Fans auf neutralem Gelände - die Partie fand sogar außerhalb Schwabens auf dem Gelände des künftigen oberbayerischen Regionalligisten TSV Landsberg statt - ein packendes Duell geboten. Keiner schenkte dem anderen etwas, alle Kicker gingen bis an die Grenze. Mit dem besseren Ende für den von Aramäern gegründeten FC Tur Abdin. Der eingewechselte Marcel Akgül war nach 110 Minuten zur Stelle und brachte die Augsburger zum zweiten Mal in Führung. Als Seeg in der Schlussphase alles nach vorne warf, stach ein zweiter Tur-Abdin-Joker. Ayhan Kara-Idris, ebenfalls eingewechselt, sorgte in der Nachspielzeit der Verlängerung für das 3:1 und gleichzeitig dafür, dass Tur Abdin vom vierten Aufstieg in vier Jahren träumen darf. Als letzte Hürde wartet davor noch der TSV Offingen.

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 745 (in Landsberg)

Tore: 0:1 Kirill Savkin (27.), 1:1 Magnus Brenner (90.+7), 1:2 Marcel Akgül (110.), 1:3 Ayhan Kara-Idris (120.+3)