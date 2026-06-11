Tur Abdin Augsburg holt sich das letzte Ticket

Lukas Simon und Emre Kurt (von links) hatten allen Grund zum Jubeln, mit dem FC Tur Abdin schafften sie den Durchmarsch in die Bezirksliga. – Foto: Alex Pavlov

Das Starterfeld für die Bezirksliga-Saison 2026/27 ist komplett. Das 32. und damit letzte Ticket im schwäbischen Oberhaus sicherte sich der FC Tur Abdin Augsburg durch den 2:0-Sieg im Relegationsspiel gegen den TSV Offingen. Nach Tur Abdin Memmingen, das in der Saison 2006/07 für ein Jahr in der Süd-Gruppe spielte, hat damit zum zweiten Mal ein von Aramäern gegründeter Klub den Sprung in die Bezirksliga geschafft. Aramäer sind eine christlich geprägte Volksgruppe, die vor allem in Syrien, der Türkei und dem Nordirak beheimatet ist.

Auch das schlechte Wetter konnte die Fans nicht abhalten, mehr als 1300 pilgerten zum Theklaberg in Welden. Wobei auch die Kicker des BC Adelzhausen, TSV Leitershofen, der SG Münster/Holzheim und von Türkspor Augsburg II dem FC Tur Abdin die Daumen drückten. Der Hintergrund: Durch den Bezirksliga-Aufstieg von Tur Abdin bleiben diesem Quartett weitere Relegationsspiele erspart, sie spielen kommende Saison allesamt in der Kreisliga. Genauso wie der TSV Offingen, der durch die 0:2-Niederlage die Krönung einer ansonsten richtig starken Saison verpasste.

Tur Abdin erwischte den besseren Start, ein Treffer ließ allerdings auf sich warten. Zur Pause stand es noch 0:0, die Spannung blieb hoch. Nach 73 Minuten war es dann aber soweit. Erst konnte Offingens scheidender Spielertrainer Stefan Smolka noch auf der Linie retten, doch dabei landete der Ball auf dem Kopf von Augsburgs Seod Hikmet Hassan - und von da zum Führungstreffer im TSV-Tor. Wenig später legte Tur Abdin nach. Offingens Keeper Fabian Kuchenbaur hatte Noah Yalu im Strafraum zu Fall gebracht, der ehemalige Regionalliga-Kicker Arif Ekin verwandelte den fälligen Strafstoß zur Vorentscheidung. Danach ließ Tur Abdin, das in den ersten beiden Relegationsrunden jeweils über 120 Minuten gehen musste, nichts mehr anbrennen. Die Gelb-Rote Karte für Samet Kurt weit in der Nachspielzeit war unbedeutend - und der Rest war Jubel. Nicht nur bei den Augsburgern, sondern auch bei den Daumendrückern der anderen Vereine am Spielfeldrand.

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 1313 (in Welden)

Tore: 0:1 Seod Hikmet Hassan (73.), 0:2 Arif Ekin (82./Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Samet Kurt (90.+6/FC Tur Abdin Augsburg)