Tunjic trifft doppelt: Altenerding erkämpft sich Punkt gegen Dachau

Altenerding - Dachau – Foto: Andreas Heilmaier

Allerdings begann die Partie alles andere als optimal für die Hausherren. Bereits in der Anfangsphase leistete man sich einen folgenschweren Fehlpass von Marco Baumann, den Sebastian Mack eiskalt ausnutzte. Der Dachauer Angreifer drang in den Strafraum ein und ließ Keeper Lukas Loher mit einem platzierten Abschluss ins rechte Eck keine Chance – 0:1 nach neun Minuten. Doch Altenerding zeigte eine starke Reaktion. Die Locke-Elf spielte mutig weiter nach vorn und wurde für ihren Aufwand belohnt. Nach einer gelungenen Aktion über die rechte Seite setzte sich Leart Bilalli durch und legte den Ball in die Mitte. Dort wehrte Mathias Cebulla zunächst ab, jedoch nicht entscheidend, denn die Kugel landete bei Leonardo Tunjic, der nicht lange zögerte und flach zum Ausgleich traf (18.).

Trainer Pedro Locke hatte vor dem Duell gegen den ASV Dachau eine klare Reaktion gefordert – und seine Mannschaft lieferte diese zumindest in Sachen Einsatz und Leidenschaft. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage gegen den SE Freising zeigte die SpVgg Altenerding eine spürbare Leistungssteigerung und präsentierte sich deutlich engagierter.

In der Folge entwickelte sich eine intensive und ausgeglichene Partie. Während Dachau immer wieder gefährlich blieb, gewann Altenerding zunehmend an Spielkontrolle. Nach einer Ecke konnte der ASV nicht entscheidend klären, ein geblockter Schuss von Pedro Flores landete bei Tunjic, der aus der Distanz sehenswert zur 2:1-Führung traf (37.). Kurz vor der Pause mussten die Hausherren jedoch den Ausgleich hinnehmen, der aber umstritten war. Leonardo Di Pasquale lief von der linken Seite in den Strafraum. Er konnte von Ridwan Bello nicht entscheidend gestoppt werden. Als er mit Keeper Lukas Loher zusammenprallte, verhängte der ansonsten gut leitende Referee einen fragwürdigen Strafstoß. Mack verwandelte, obwohl Loher die richtige Ecke geahnt hatte, zum 2:2 (45.).

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft, wobei Dachau zunächst die besseren Möglichkeiten hatte, doch Altenerding verteidigte aufmerksam, und der Gast ließ einige Halbchancen auch leichtfertig liegen. In der Schlussphase bot sich beiden Teams noch die Chance auf den Siegtreffer. Ajdin Nienhaus scheiterte nach Zuspiel von Flores am stark reagierenden Gästekeeper Stefan Fängewisch, während Mack auf der Gegenseite seinen dritten Treffer verpasste. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 2:2, mit dem beide Mannschaften nicht voll zufrieden sein konnten, das den Spielverlauf jedoch treffend widerspiegelte.