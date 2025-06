Tuncer Köken übernimmt SG Weinsheim III

Tuncer Köken wird in der kommenden Saison 2025/26 das Zepter bei der 3. Mannschaft der SG Weinsheim schwingen. Er tritt damit die Nachfolge von Erfolgscoach Yannick Gans an, der in 6 Jahren Amtszeit seit der Gründung der Mannschaft im Jahre 2019 sechs Meisterschaften am Stück erringen konnte.

"Es ist uns gelungen, mit Tuncer Köken einen sehr erfahrenen Trainer für unsere 3. Mannschaft in der Saison 2025/2026 zu gewinnen, der bereits seit einiger Zeit in Weinsheim spielt und den Verein sowie die Spieler kennt", zeigte sich Weinsheims Abteilungsleiter Patrick Donau sichtlich zufrieden.