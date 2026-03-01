Tuncer Köken coacht VfL Frei-Weinheim

Tuncer Köken übernimmt den VfL Frei-Weinheim ab Sommer. – Foto: Timo Babic

Frei-Weinheim. Der A-Klassen-Club VfL Frei-Weinheim hat sein Trainerteam für die neue Runde komplett: Ligaunabhängig werden der Zornheimer Andreas Steinhauer (wie bisher) als Spielertrainer und der Weinsheimer Tuncer Köken den Blau-Weißen coachen. Der langjährige VfL-Trainer Florian Fiessler indes verlässt den Klub im Sommer aus privaten und beruflichen Gründen.

„Wir sind sehr froh und stolz darauf, dass Andreas Steinhauer verlängert hat“, betont Pascal Berg, Sportlicher Leiter des VfL. „Er genießt im Verein ein sehr hohes Ansehen. Mit Tuncer Köken haben wir einen sehr erfahrenen Trainer verpflichten können. Er steht für Disziplin, Zuverlässigkeit – und ist ein Fussballfachmann.“ Der 50-Jährige agiert aktuell als Übungsleiter bei der SG Weinsheim III (C-Klasse Bad Kreuznach II), zuvor war er unter anderem Bezirksliga-Coach bei der TSG Hechtsheim und TSV Gau-Odernheim II. Laut Berg bilden Steinhauer und Köken „ein gleichberechtigtes Trainerteam“.