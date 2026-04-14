Tuncay Colak bleibt Trainer bei Sonnenberg II

Tuncay Colak bleibt Spielertrainer bei der Spvgg. Sonnenberg II. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Die Spielvereinigung Sonnenberg hat den Vertrag mit Trainer Tuncay Colak für die zweite Mannschaft verlängert. Colak, der seit mehreren Jahren im Verein aktiv ist – sowohl als Spieler als auch als Trainer – wird damit weiterhin als Spielertrainer für Sonnenbergs Reserve auf dem Platz stehen. „Wir sind sehr glücklich, Tuncay macht einen super Job und bildet mit den Trainern Alexander Kopp und Robert Gemeri ein perfektes Team“, betont Alexander Hoppe, sportlicher Leiter der Sonnenberger, die enge Verbindung.

Auch sportlich zeigt die Entwicklung der zweiten Mannschaft eine positive Tendenz: Aktuell belegt das Team den dritten Tabellenplatz.