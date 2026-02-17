Tuncay Aksoy bleibt dem TSV Safakspor weiterhin treu

Im Januar 2025 hat Tuncay Aksoy den TSV Safakspor Oberhausen übernommen. Zuvor war die Mannschaft aus der Kreisliga A mit drei Niederlagen in Folge in die Winterpause gegangen. Schlussendlich ist Safakspor mit 39 Zählern auf Tabellenplatz neun gelandet und konnte an den positiven Trend in der Hinrunde der laufenden Spielzeit fortsetzen.
Aksoy war vor seinem Engagement bei Safakspor jahrelang als Spieltrainer beim BV Osterfeld unter Vertrag und konnte mit dem Aufstieg in die Kreisliga A 2023 seinen bislang größten sportlichen Erfolg feiern. Zu Beginn der Spielzeit 2024/25 hörte der 46-Jährige beim BVO auf und schloss sich nach nicht einmal einem halben Jahr seinem jetzigen Club an.
Bei Safakspor fand er eine Mannschaft vor die zu jener Zeit unter den Erwartungen blieben, sich unter Aksoys Führung allerdings stabilisierten und in der Hinrunde der laufenden Saison zeigten, wo die Reise hingehen soll. Eine Entwicklung, die dem Übungsleiter selbst natürlich nicht entgeht: „Die Mannschaft hat in den letzten Monaten immer wieder gezeigt, dass sie in der Lage ist, noch eine Schippe draufzulegen. Wir haben ein sehr junges Team, das teilweise noch lernbedürftig ist – genau das macht die Arbeit aber auch spannend. Die Jungs sind charakterstark, lernwillig und ziehen voll mit“, erklärt er gegenüber FuPa Niederrhein.
Nach etwa einem Jahr bei Safakspor dann die Verlängerung, denn für ihn gibt es noch einige Aufgaben zu erledigen, da schlägt Aksoy auch gerne andere attraktive Angebote aus: „Trotz guter Angebote habe ich für mich schnell gemerkt, dass ich mich bei TSV Safakspor extrem wohlfühle. Das Umfeld passt, die Mannschaft passt – und vor allem habe ich gespürt, dass meine Mission hier noch nicht beendet ist. Ich möchte der Mannschaft und dem Verein weiterhin helfen, sich sportlich und strukturell weiterzuentwickeln.“
Zum jetzigen Zeitpunkt steht Safakspor auf Tabellenplatz sechs – Aksoy sieht da in diesem Jahr aber noch durchaus Luft nach oben: „Unser Ziel für diese Saison ist es, mindestens den vierten Tabellenplatz zu erreichen und die positive Entwicklung weiter zu bestätigen“, erklärt er kämpferisch, wirft aber auch einen Blick auf Themen, die über das Sportliche hinausgehen: „Für die kommende Spielzeit wünsche ich mir vor allem auch Fortschritte auf Vereinsebene – ein neuer Kunstrasenplatz wäre enorm wichtig. Davon würde nicht nur Safakspor profitieren, sondern auch alle Vereine, die unsere Anlage mitnutzen. Das wäre ein großer Schritt für die Zukunft des Standorts.“
Auffällig beim Deutsch-Türken ist auch, dass er sich immer wieder auch selbst die Fußballschuhe bindet, wenn Not am Mann ist, geplant sei das aber nicht mehr, scherzt er: „Nein, es nicht geplant, nochmal nochmal mit meiner Prothese zu spielen. Außer wir haben wieder Spielerbedarf.“
Tuncay Aksoy ist nicht zum TSV Safakspor gekommen, um direkt wieder zu gehen. Dass er selbst gelegentlich nochmal mitspielt, dürfte einer der Gründe für die positive Entwicklung seiner jungen Mannschaft sein und das Vertrauen, das der Verein ihm mit der Vertragsverlängerung offensichtlich schenkt.
Der Rückrundenauftakt ist mit Siegen gegen Glück-Auf Sterkrade und SV Adler Osterfeld bereits geglückt. Gegen Blau-Weiß Fuhlenbrock am kommenden Sonntag (22. Februar, 15.15 Uhr) soll nun der dritte Sieg im Jahr 2026 folgen.
