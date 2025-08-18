Tunc und Spielberger brillieren in torreichem Testspiel

In einem torreichen Testspiel setzte sich der FC Fürstenried eindrucksvoll mit 10:4 gegen den SV Petershausen durch. Besonders im Fokus standen Emre Tunc vom FC Fürstenried und Christoph Spielberger vom SV Petershausen, die beide mit ihren Toren das Spiel prägten.

Der FC Fürstenried startete furios: Bereits in der 1. Minute traf Anes Ajdari zur Führung. Doch der SV Petershausen konterte stark. Christoph Spielberger glich in der 7. Minute aus und drehte mit einem weiteren Treffer (18.) das Spiel, nachdem Niklas Wildgruber (14.) ebenfalls getroffen hatte. Damit lag Petershausen überraschend 1:3 in Front.