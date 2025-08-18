Tunc und Spielberger brillieren in torreichem Testspiel

In einem torreichen Testspiel setzte sich der FC Fürstenried eindrucksvoll mit 10:4 gegen den SV Petershausen durch. Besonders im Fokus standen Emre Tunc vom FC Fürstenried und Christoph Spielberger vom SV Petershausen, die beide mit ihren Toren das Spiel prägten.
Der FC Fürstenried startete furios: Bereits in der 1. Minute traf Anes Ajdari zur Führung. Doch der SV Petershausen konterte stark. Christoph Spielberger glich in der 7. Minute aus und drehte mit einem weiteren Treffer (18.) das Spiel, nachdem Niklas Wildgruber (14.) ebenfalls getroffen hatte. Damit lag Petershausen überraschend 1:3 in Front.
Doch Fürstenried ließ sich nicht beirren. Deniz Dursun verkürzte in der 34. Minute, bevor Spielberger mit seinem dritten Treffer (50.) den alten Abstand wiederherstellte. Dann folgte die große Stunde von Emre Tunc, der mit seinem Ausgleich in der 55. Minute den Wendepunkt markierte. Ab diesem Zeitpunkt dominierte Fürstenried: Ömer Cengiz (52., 62., 90.) und Anes Ajdari (65., 69.) schraubten das Ergebnis nach oben. Den Schlusspunkt setzte erneut Emre Tunc mit seinen Treffern in der 75. und 87. Minute.
Das Testspiel bot den Zuschauern spektakulären Offensivfußball mit insgesamt 14 Toren. Während Christoph Spielberger mit drei Treffern für den SV Petershausen glänzte, war Emre Tunc der Mann des Spiels für den FC Fürstenried. Seine Tore leiteten die Wende ein und sicherten den klaren Sieg für Fürstenried. Offensivstärke und Kampfgeist prägten den Auftritt beider Teams, doch Fürstenried zeigte sich letztlich abgezockter und effizienter.