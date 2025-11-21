Tumulte: Viel Wirbel um abgebrochenes B-Jugend-Kreisligaspiel

Einen Spielabbruch aus Mangel an Erfahrung kann man in diesem Fall getrost ausschließen. Rainer Garbas ist eine lebende Schiedsrichter-Legende in Niederbayern. In seiner langen Laufbahn hat er weit mehr als 2.000 Spiele geleitet. Die Entscheidung fiel im schwer, wie er im Gespräch mit FuPa erklärt: "Schade, ich wollte wirklich nicht, dass es dazu kommt. Es wären auch nur noch eineinhalb Minuten zu spielen gewesen, aber es ging nicht anders."



Ein eigentlich "sehr faires Spiel", so Garbas, eskalierte in der Nachspielzeit abrupt, wie der Unparteiische in seinen Ausführungen schildert: "Es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit. Zwei Spieler sind aneinandergeraten, ich habe beiden Gelb gezeigt. Nix Wildes. Beim Perlesreuter war es die zweite, deshalb musste er runter. Die Situation hatte sich eigentlich schon wieder entspannt, der Spieler verließ den Platz, als plötzlich ein Perlesreuter Betreuer auf den Platz lief und einen Grubweger Spieler am Hals packte. Und da hört`s dann für mich auf! Wenn Zuschauer auf den Platz laufen und Spieler attackieren, dann ist Ende."



Garbas Aussagen decken sich mit jenen von Grubwegs Jugendleiter Stefan Hankofer, der die Szenerie wie folgt wahrgenommen hat: "Das Spiel ist eigentlich ganz normal verlaufen. Weil auch einige von Tabellenführer SG Hinterschmiding vor Ort waren, um sich das Spiel anzuschauen, war gut was los, ich denke so 150 Zuschauer werden bestimmt da gewesen sein. In der Nachspielzeit gab`s auf dem Platz eine kleine Rangelei. Der daraufhin vom Platz gestellte Spieler war schon dabei, den Platz zu verlassen, als plötzlich der Perlesreuter, der zudem als Linienrichter fungierte, auf den Platz lief und einem unserer Spieler an den Hals ging."



Daraufhin ist aus dem Grubweger Lager der Co-Trainer auf den Platz gerannt, um dem Spieler zu Hilfe zu eilen. An dieser Stelle wird`s unübersichtlich. Garbas und Hankofer berichten übereinstimmend, dass anschließend auch Ersatzspieler und Zuschauer den Platz betreten hätten. Bei der Größenordnung driften die Wahrnehmungen allerdings deutlich auseinander. Rainer Garbas: "Auf einmal waren 50 oder 60 Leute auf dem Platz. Die Sicherheit war einfach nicht mehr gewährleistet. Ich hatte keine Chance mehr, deshalb habe ich das Spiel abgebrochen."



Ein wenig anders sieht es Stefan Hankofer: "50 bis 60 Personen ist auf alle Fälle übertrieben. Beide Teams standen mit ihren Spielern drumherum, auf den Platz sind tatsächlich nur wenige gelaufen, ich denke, keine zehn Leute. Wir haben daraufhin auch sofort einen Ordnungsdienst organisiert und die Lage hat sich relativ schnell auch wieder beruhigt. Das Ganze wurde im Anschluss ziemlich aufgebauscht, es kursierten Gerüchte von wüsten Schlägereien und sogar einem Polizeieinsatz. Ich kann nur deutlich betonen: Es hat weder eine Schlägerei noch einen Polizeieinsatz gegeben! Vielleicht hätte man die Partie statt abzubrechen auch einfach abpfeifen können, es lief ja eh schon die dritte Minute der Nachspielzeit, wir führten mit 4:2. Dann hätte es nicht solchen Wirbel gegeben."



Und was sagen eigentlich die Gäste zu den Vorkommnissen? Wir hätten sehr gerne auch die Perlesreuter zu Wort kommen lassen und deren Version gehört. Der Verein möchte sich aber erst ein klares Bild über die Lage verschaffen und sich noch nicht öffentlich äußern. In einer Vorstandssitzung wird sich am Wochenende intern beraten, um dann eine Stellungnahme abzugeben.



Ein Nachspiel hat die Partie aber so oder so. Das Sportgericht hat sich der Sache angenommen - Ausgang offen. Werbung für den Jugendfußball sieht auf alle Fälle anders aus...