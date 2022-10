Tumulte im A-Jugend-Pokal zwischen Mülheimer FC und Rheinland Hamborn Als sich das Spiel bereits in der Nachspielzeit befand, kam es zum Abbruch.

Im Duisburger Kreispokal der A-Junioren kam es am Donnerstagabend in der Viertelfinal-Partie zwischen dem Mülheimer FC und Rheinland Hamborn zu einem Spielabbruch. Den Aufzeichnungen bei fussball.de zufolge lief zum Zeitpunkt des Abbruchs bereits die Nachspielzeit, es stand seit der 80. Spielminute 3:2 für die Gäste von Rheinland Hamborn, die zur Pause bereits 2:0 führten und zwischenzeitlich den Ausgleich einstecken mussten.

Bereits eine Weile vor dem Abbruch hatte es eine Rudelbildung gegeben, die Stimmung auf dem Platz wirkte den Videoaufnahmen von Staige zufolge durchaus aufgeheizt. Die letzte Spielszene, die das Video zeigt, ist ein Angriff der Hamborner, bei dem ein Spieler über die linke Seite frei in Richtung Tor unterwegs ist und wegen einer Abseitsstellung, die allerdings auch zu vermuten ist, von Schiedsrichter Luca Heymann zurückgepfiffen wird. Ein von der Bank der Hamborner auf das Feld stürmender Offizieller sieht vom Schiri sofort die Rote Karte, und das löst die Tumulte aus.

Allerdings ist vom Schiedsrichter zunächst ein Pfiff auf dem Video zu vernehmen, den man durchaus auch als Schlusspfiff interpretieren könnte, das Spiel ist jedoch als abgebrochen bei fussball.de verzeichnet. Die Mülheimer Spieler verlassen dann auch das Feld, er kommt in der Folge zu heftigen Wortwechseln, Spieler beider Seiten müssen von ihren Kollegen festgehalten werden. In der Folge stürmen auch Personen auf das Spielfeld, die dort nur wenig zu suchen haben, teils in schlichtender Absicht, teils aber auch mit aggressiver Gestik. Für den Unparteiischen eine durchaus undankbare Aufgabe, ging es doch gleich an mehreren Stellen zur Sache, ein Überblick war schwierig zu wahren. Das Sportgericht wird sich mit dem Fall fraglos zu befassen haben und wohl auch das Bildmaterial auswerten. Dieses wird letztlich aber auch nicht alles aufklären können, weil das automatisierte Kamerasystem teilweise auch vom Geschehen wegschwenkt. Jedenfalls fand ein weiteres Fußballspiel nicht das Ende, das man sich gemeinhin wünscht - und das passiert leider viel zu oft.