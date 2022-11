Tumulte auf der Tribüne spielen Hamborn 07 in die Karten Oberliga Niederrhein: Die Sportfreunde Hamborn 07 haben den KFC Uerdingen mit 2:0 geschlagen.

Sportlich haben die Sportfreunde Hamborn 07 gegen den KFC Uerdingen überzeugt und das Kräftemessen in der Oberliga Niederrhein mit 2:0 gewonnen. Geholfen hat ihnen dabei auch eine längere Unterbrechung der Partie, die durch Krawalle auf der Tribüne ausgelöst wurde. Mit der kamen die Spieler der Gäste augenscheinlich nicht so gut klar.

Die körperliche Auseinandersetzung unter den Zuschauern sorgte schließlich für eine fast zehn Minuten andauernde Unterbrechung des Oberliga-Spiels. Nach dieser hatten die Akteure der Gäste sichtbare Probleme, wieder in den Spielfluss zu finden. Ganz anders verhielt es sich auf Seiten der Hamborner Löwen. "Genau in der Uerdinger Drangphase haben sie sich durch ihre Fans aus dem Spiel genommen", erklärte 07-Coach Julian Berg nach dem Abpfiff in der Rheinischen Post. In der Folge bestimmte seine Elf das Spielgeschehen. Kilian Schaar, Julian Bode und Gino Mastrolonardo scheiterten nur knapp am KFC-Schlussmann, Justin Bock gelang dann in der letzten Minute der regulären Spielzeit der sehenswerte Führungstreffer aus der Distanz.

In der Nachspielzeit scheiterten Pascale Talarski und Shun Terada für die Gäste aus kurzer Distanz, für die Entscheidung sorgte Marco de Stefano in der 98. Spielminute. Einen Konter der Hamborner schloss er erfolgreich zum 2:0 ab. "Über 90 Minuten gesehen geht das das Ergebnis schon in Ordnung. Wir hatten deutlich mehr Chancen als der KFC. Die Nachspielzeit mal ausgeklammert, habe ich von Uerdingen kaum eine Chance gesehen. ie Jungs haben alles rausgehauen. Der Sieg schmeckt übertrieben gut", merkte Berg abschließend an.