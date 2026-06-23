Tumult überschattet Finalissima zwischen Diessenhofen & Oberwinterthur

Die festinstallierte Veo-Kamera zeichnete die tumultartigen Szenen auf, die sich nach dem Schlusspfiff vor dem Oberwinterthurer Tor ereigneten: Zahlreiche Spieler und Zuschauer waren darin verwickelt. – Foto: zvg

Am Ende des hochspannenden Aufstiegsfinales bei sommerlichen Temperaturen zwischen dem FC Diessenhofen und dem FC Oberwinterthur in der Drittliga-Gruppe 5 wurde es noch hitziger: Es kam zu einer Rudelbildung und Massenschlägerei, zu der sogar die Polizei ausrücken musste.

Vor rund 650 Zuschauerinnen und Zuschauern lieferten sich die beiden Aufstiegskandidaten FC Diessenhofen und FC Oberwinterthur bis zuletzt ein spannendes Duell und trennten sich schliesslich nach einer dramatischen Schlussphase leistungsgerecht mit 3:3. Das Remis genügte "Oberi" zum Aufstieg in die 2. Liga, während Diessenhofen trotz einer starken und ungeschlagenen Rückrunde knapp scheiterte.

Was danach folgte, überschattete jedoch das eigentliche Fussballfest. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff kam es zu einer Rudelbildung. Kurz darauf eskalierte die Situation: Wie im FuPa-Liveticker nachzulesen ist, rannten zahlreiche Zuschauer auf das Spielfeld, der Schiedsrichter verlor die Kontrolle über das Geschehen und ein Spieler des FC Diessenhofen musste blutend auf dem Rasen behandelt werden. Nach Spielende zeigte der Unparteiische sowohl Oberwinterthurs Torhüter Kreshnik Zmajlaj als auch Diessenhofens Trainer Lukas Züst die Rote Karte. Gemäss Einschätzung des Schiedsrichterteams galten die beiden als Auslöser der Rudelbildung.

Polizei rückte aus

Auch die "Schaffhauser Nachrichten" berichten von einer Massenschlägerei, an der sich nebst Spielern auch zahlreiche Zuschauer beteiligt hätten. Die Polizei rückte zur Sportanlage aus. Bis zu ihrem Eintreffen hatte sich die Situation aber bereits wieder beruhigt. Es gab keine polizeilichen Massnahmen. Laut dem "Blick" waren rund zwei Dutzend Personen an den Auseinandersetzungen beteiligt. Ein Video, das dem "Blick" zur Verfügung gestellt wurde, zeigt die Entstehung des Tumults. Auf Social Media sind Teilausschnitte im Umlauf.

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Diessenhofen veröffentlicht Stellungnahme

In einer Stellungnahme auf seiner Homepage verurteilt der FC Diessenhofen die Ereignisse deutlich. Der Verein schreibt: "Der FC Diessenhofen distanziert sich klar von jeglicher Form von Gewalt, Provokation und unsportlichem Verhalten, unabhängig davon, von welcher Seite diese ausgeht." Weiter hält der Klub fest: "Emotionen gehören zum Fussball, dürfen aber niemals dazu führen, dass Grenzen überschritten werden oder die Sicherheit von Spielern, Funktionären, Schiedsrichtern, Zuschauenden oder weiteren Beteiligten gefährdet wird."

Der Verein kündigt zudem an, die Aufarbeitung vollständig zu unterstützen und erklärt: "Derzeit warten wir auf die Auswertung der verfügbaren Aufnahmen sowie auf die weiteren Einschätzungen der zuständigen Stellen."

Kein Kommentar von Oberwinterthur und dem FVRZ

Der FC Oberwinterthur selbst verzichtet in seinem Spielbericht auf der Vereins-Homepage (der in derselben Form auch auf FuPa veröffentlicht wurde) vollständig auf eine Erwähnung der Vorfälle nach Spielende. Gegenüber dem "Blick" erklärte Vereinspräsident Urs Gmür, man stehe in engem Austausch mit dem Fussballverband Region Zürich. Bis zum Abschluss der Untersuchungen wolle sich der Verein jedoch nicht zum Hergang oder zu möglichen Konsequenzen äussern. Auch der FVRZ will zu einem laufenden Verfahren keine Stellung beziehen.

Damit bleibt abzuwarten, welche Erkenntnisse die Auswertung der vorhandenen Videoaufnahmen bringt und ob der Verband weitere disziplinarische Massnahmen aussprechen wird. Würden Punktabzüge verhängt, könnte das die beiden Teams im äussersten Fall sogar ihre Spitzenplatzierungen respektive den Aufstieg kosten.

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