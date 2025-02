Tullberg führt BVB zum Sieg, Bayern und Leverkusen siegen

Hamburger SV – Bayer 04 Leverkusen 1:3

Hamburger SV: Colin Poppelbaum, Jamal Nabe, Shafiq Nandja, Endrik Jaschan, Davis Rath, Henri Schümann (78. Jonas-Finn Hartig), Moritz Reimers, Arnaud Riedel (89. Jeremy Ade), Bilal Yalcinkaya, Clement Nana-Sarhene (61. Niklas Tuppeck), Kelvin Ojo (78. Kilian Machado) - Trainer: Lukas Pfeiffer

Bayer 04 Leverkusen: Jesper Schlich, Isaiah Eichie, Bradley Ndi, Andrea Natali, Ferdinand Pohl, Akim Kister, Francis Onyeka, Francesco Buono, Emmanuel Owen (86. Aaron Heard), Kerim Alajbegovic (91. Melis Djedovic), Artem Stepanov (87. Márton Szép) - Trainer: Sergi Runge

Schiedsrichter: Dominik Minke (Bremen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kerim Alajbegovic (7.), 0:2 Akim Kister (16.), 1:2 Henri Schümann (27.), 1:3 Andrea Natali (69.)

Im ehemaligen Bundesliga-Duell teilten sich die U19-Junioren beim 1:1 die Punkte. Can Armando Güner glich unmittelbar das 1:0 der Gäste aus. Damit spielt der TSV 1860 München zum zweiten Mal unentschieden, während die Borussia aus Mönchengladbach mit vier Punkten Tabellenführer ihrer Gruppe ist. Borussia Mönchengladbach – TSV 1860 München 1:1

Borussia Mönchengladbach: Tiago Pereira Cardoso, Yannik David Dasbach, Talha Catkaya, Chris Beyersdorf, Elias Vali Fard, Nico Vidic (61. Sulo Ketola), Kilian Sauck, Niklas Swider, Taavi Koukkumäki (61. Fritz Fleck), Josiah Uwakhonye, Can Armando Güner - Trainer: Oliver Kirch

TSV 1860 München: Miran Qela, Lasse Faßmann, Clemens Lippmann, Finn Fuchs, Finn Fodor, Matthias Roithmayr, Samuel Althaus (79. Lucas Grancay), Emre Dursun (90. Luk Hohmann), Mustafa Tekin (46. Jakob Schurz), Luis Pereira de Azambuja (89. Lance Fiedler), Emre Erdogan (79. Georgios Genidis) - Trainer: Jonas Schittenhelm

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Samuel Althaus (36.), 1:1 Can Armando Güner (38.)

Am Freitagabend gewannen die Profis des FC Bayern München mit 3:0 gegen Werder Bremen, wenige Stunden später feierten die A-Junioren ein 2:0 gegen die Hanseaten. Jonah Kusi-Asare (5.) und Felipe Chávez (87.) lassen den FCB zum zweiten Mal in ihrer Gruppe siegen, während Bremen das Schlusslicht ist. FC Bayern München – SV Werder Bremen 2:0

FC Bayern München: Leon Klanac, Roko Mijatovic, Deniz Ofli (46. Louis Richter) (76. Simon Zöls), Chivano Wijks (60. Wisdom Mike), Paul Scholl (46. Ljubo Puljic), Max Mergner, Lennart Karl, Javier Fernández (60. Felipe Chávez), Jonathan Asp-Jensen, Michael Scott, Jonah Kusi-Asare - Trainer: Peter Gaydarov

SV Werder Bremen: Stefan Smarkalev, Mick Schmetgens, Karim Coulibaly, Luca Höcker, Avid Krogmann, Lennart Baum (80. Jannes Warnken), Julius Joas (88. Max Hathaway), Arda Halicioglu (46. Kevin Manthey), Wesley Adeh, Patrice Covic, Paul Erevbenagie (88. Jannes Ossadnik) - Trainer: Cédric Makiadi

Schiedsrichter: Marvin Monninger - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jonah Kusi-Asare (5.), 2:0 Felipe Chávez (87.)

Hinweis: Die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die Titelspiele um die Deutsche Meisterschaft.

_______________

So läuft der Spieltag in der U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe F und G - Liga B

Der FC St. Pauli und RW Oberhausen holen beim 1:1 die ersten Punkte in der Liga B. FC St. Pauli – SC Rot-Weiß Oberhausen 1:1

FC St. Pauli : Melvin Christian Witte, Farid Maboa Dibamba, Victor Schmidtner (73. Marco Zander), Jamal Jonischkeit, Tom Politz, Tim Hoffmann (78. Joel Aseidu Addo), Ols Backhaus (63. Mats Herrmann), Paul Schultz (78. Jesper Becker), Noah Palapies, Max Stüven (73. Aduramane Mané) - Trainer: Nils Schick - Trainer: Heiko Knispel

SC Rot-Weiß Oberhausen: Jannis Antonio Knoblauch, Semih Güngör (46. Noah Alexander Karschti), Ilias El Amrani, Razmik Khurshudyan, Mahmud Sahintürk (46. Haruto Shakata), Marlon Brill (75. Ege Varol), Cankoray Mutlu, Alessandro Hochbaum, Jermaine Jann, Sergio Jesus Terranova Rivera (84. Enes Babayigit) - Trainer: Mike Terranova

Schiedsrichter: Nils Musekamp (Nordhorn) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tim Hoffmann (8.), 1:1 Jermaine Jann (49.)

Big Points für den FC Hennef, der bei Rot-Weiss Essen mit 3:2 gewinnt! Der Klub vom Mittelrhein muss in die Top 4 kommen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Der Siegtreffer von Leon Rosic lässt den FCH hoffen. Rot-Weiss Essen – FC Hennef 05 2:3

Rot-Weiss Essen: Noah-Florian Koch, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Fabian Jurisic, Rael Nakuzola, Lucas Bittner (46. Lennox Drießen), Bilal Charkaoui, Yasin Pirnal, Zakaria Elhankouri, Ben Berzen, Yan Marcos Friessner Montas, Simon Gawryluk (46. Boran Özbek) - Trainer: Simon Hohenberg - Trainer: Marc-Philipp Hentschel - Trainer: Nils Wüsten

FC Hennef 05: Moritz Hellwig, Akeem Bouakran, Can Catak, Jonas Grauer, Boran Yörük, Ata-Luan Rznic (75. Kjell Becher), Sanih Music (64. Konrad Cornelius), Leon Rosic, Narius Mofa (46. Levi Dang), Hiroya Suguro (46. Nevio Kunz), Amel Coric (75. Divine Nduchekwe) - Trainer: Davor Matekalo - Trainer: Fidan Delijaj - Trainer: Maxwell Lunga

Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Ata-Luan Rznic (8.), 1:1 Yan Marcos Friessner Montas (11.), 1:2 Amel Coric (38.), 2:2 Boran Özbek (55.), 2:3 Leon Rosic (63. Foulelfmeter)

Fynn Meurer rettete dem MSV Duisburg beim 1:1 in Osnabrück einen Zähler. Beide Klubs führen damit weiter die Liga an. VfL Osnabrück – MSV Duisburg 1:1

VfL Osnabrück: Mats Remberg, Joschka Kroll, Felix Langhammer, Jonas Eilers, Ryan Acar (72. Elia Zucht), Lejs Bukvic (57. Jakob Völkerding), Rohin Shivani, Mohammed-Ali Khan, Finn Cramer, Can Akbas, Nevio Scheuer (72. Denis Kifel) - Trainer: Tim Danneberg

MSV Duisburg: Fotios Adamidis, Gabriel Sadlek, Zinedine Durmus, Dave Fotso Youmssi, Yannik Scholl, Fynn Meurer, Jason Schneider, Hannes Krasenbrink (90. Nathaniel König), Louis Blume, Sejoba Barnes (80. Dominik Kolzok), Ole Rinke - Trainer: Marcus Jahn

Schiedsrichter: Mark Niklas Späth - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Joschka Kroll (26.), 1:1 Fynn Meurer (65.)

Besondere Vorkommnisse: Finn Cramer (VfL Osnabrück) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fotios Adamidis (64.). Spieltext Saarbrücken - TSV Meerbus.

Hinweis: Schaffen es Teams ohne Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) in die Top 4 der Rest-Gruppen, bleiben sie auch in der Folge-Saison in der DFB-Nachwuchsliga. Da es acht Gruppen gibt, richtet sich an dieser Stelle lediglich der Blick auf Gruppe G, da hier die Vertreter vom Niederrhein spielen. FuPa Niederrhein erstellt diesen Text.

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: