Tuggens Tor wie zugenagelt

Tuggen gegen Wettswil-Bonstetten: Die Zuschauer kamen in den Genuss eines hochklassigen Spiels. – Foto: Kaspar Köchli

Am Samstag begegneten sich mit Tuggen und Wettswil-Bonstetten zwei formstarke und torhungrige Teams.

Die Ämtler bodigten zuletzt Eschen 6:1, mit 2:6 musste sich Schaffhausen den Märchlern beugen. Stolz präsentierte sich deren Ausbeute von 21 Treffern aus sieben Spielen, wobei allein Stürmer Fernando Rodrigues sechs beisteuerte.

Nach harzigem Saisonstart – geschuldet dem Neuaufbau des Kaders mit zehn Spielerzugängen – hat Tuggen den Tritt definitiv gefunden, sich bis auf Rang zwei vorgearbeitet und seine Aufstiegsambitionen eindrücklich untermauert. Hochstehendes Spitzenspiel

Die erste nennenswerte Chance im schmucken Stadion Linthstrasse verzeichneten die Platzherren. WB-Keeper Luca Thaler vermochte die aufkommende Gefahr im Keim zu ersticken, indem er den Ball unter sich begrub. Kurz darauf war er nochmals gefordert. Ausserhalb des Strafraums bereinigte er eine prickelnde Situation aufmerksam mittels Kopfballabwehr. Tuggen besass mehrheitlich den Ball, ehe nach zehn Minuten WB Fahrt aufnahm und Druck generierte. Daraus resultierten mehrere Eckbälle, die jedoch nicht zum Erfolg fruchteten, auf der Gegenseite wurde ein Gewaltschuss von Rodrigues in letzter Not abgewehrt.

Der FC Wettswil-Bonstetten verfehlte gegen Tuggen das Ziel oftmals nur knapp. – Foto: Kaspar Köchli

Der Match wogte hin und her. Beide Teams agierten nach vorne und demonstrierten eine erstaunlich hohe Passgenauigkeit auf dem wasserdurchtränkten, schwer bespielbaren Naturrasen. Auf Seiten der Ämtler kamen Janick Hager, Flavio Peter, Simon Mesonero und Gabriel Di Battista zu guten Abschlüssen, während die Märchler durch Nathan Tayey und vor allem Rodrigues vehement am Erfolg schnupperten. Zwischendurch riskierte Thaler, in Stürmerbeine hechtend, erfolgreich Kopf und Kragen. Beim Pausengetränk waren sich die Zuschauer unisono einig, einem intensiven, abwechslungsreichen und hochstehenden Spiel beizuwohnen. WB rennt vergeblich an Die Hälfte zwei nahmen beide Equipen personell unverändert in Angriff. WB-Captain Peter schrammte nach einer Balleroberung nur knapp am ersten Treffer vorbei, wenig später wurde ein Schuss von Figueiredo in höchster Not abgewehrt. Nach einer Stunde trat Tuggen einen Corner. Dieser wurde ungenügend geklärt und der nachfolgende Flankenball von Kevin Quintas vermochte in der Mitte Sandro Wieser per Kopf zum 1:0 zu verwerten. Den Schock verkraftete WB recht gut. Es suchte sein Glück zielstrebig im Angriff. Tuggen beschränkte sich fortan aufs Verteidigen, wobei sich ihm ab und zu Kontergelegenheiten offenbarten. Diese wurden aber zu ungenau zu Ende gespielt. Andererseits besassen die Ämtler Ausgleichschancen zuhauf. Nebst anderen scheiterten Jak Mesto, Gian Wick, Figueiredo und Peter mit ihren Versuchen.

Viele packende Szenen im schmucken Stadion Linthstrasse. – Foto: Kaspar Köchli