Tuggen, Wettswil + Dietikon straucheln - Freienbach zu 9. ohne Chance

Der FC Dietikon unterliegt dem FC Baden trotz spielerischer Vorteile. – Foto: Lucas Lucchinetti

Am 26. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 haben die Aufstiegsaspiranten Tuggen und Wettswil-Bonstetten gleich beide verloren, während Leader YF Juventus keine Nerven zeigte. Der FC Freienbach hatte mit gleich zwei Platzverweisen in der ersten Hälfte keine Chance und auch Dietikon blieb ohne Punkte.

Ärgerlich: Dietikon unterliegt im Derby gegen Baden unglücklich

Der FC Dietikon unterlag dem FC Baden zu Hause trotz spielerischer Vorteile letztlich mit 0:2. Die Limmattaler hatten über weite Strecken mehr Ballbesitz und zeigten phasenweise ein ansprechendes Kombinationsspiel, schafften es jedoch nicht, daraus genügend gefährliche Torchancen zu kreieren.

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Bereits in der 9. Minute gerieten die Gastgeber durch einen Foulpenalty in Rückstand. Dieser Treffer brachte die Tarone-Elf zwar kurz aus dem Tritt, doch danach übernahm sie zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Vor allem über die Flügel versuchten die Dietiker, Druck aufzubauen, wobei einzelne Spieler durch hohe Laufbereitschaft auffielen. Dennoch fehlte im letzten Drittel die nötige Präzision und Durchschlagskraft, sodass klare Abschlüsse selten blieben.

Im Gegensatz dazu präsentierte sich der FC Baden effizient und zielstrebig. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und erhöhten kurz vor der Pause nach einem schnell vorgetragenen Konter auf 2:0. Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Bild ähnlich: Dietikon bemühte sich um Spielaufbau und Kontrolle, fand aber kaum Wege durch die kompakte Badner Defensive. Baden verteidigte diszipliniert, blieb bei Gegenstössen gefährlich und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

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Kassiert: Wettswil-Bonstetten wird von Winterthurs U21 vom Platz gefegt

Überraschend klar verlor der ambitionierte FC Wettswil-Bonstetten auswärts bei der U21 des FC Winterthur. Die Ämtler gingen gleich mit 0:5 unter, bereits zur Pause lag WB mit 0:4 im Hintertreffen.

Verloren: Tuggen stolpert über Widnau

Vom Ausrutscher Wettswils konnte der FC Tuggen nicht profitieren, da auch die Märchler ihr Spiel verloren. Zu Hause gegen den FC Widnau unterlag die Previtali-Elf mit 0:1 und rutschte in der Tabelle noch hinter Taverne auf Rang vier ab.

Zu Beginn tastete sich der FC Tuggen vorsichtig heran und kam früh zu ersten Halbchancen, blieb im Abschluss jedoch zu wenig präzise. Widnau zeigte sich defensiv stabil und nutzte in der 25. Minute eine unglückliche Aktion der Gäste eiskalt aus: Ein missglückter Rückpass landete im eigenen Tor und brachte Tuggen in Rückstand. In der Folge gelang es den Märchlern zwar, mehr Spielanteile zu übernehmen, doch die Offensive blieb häufig an der gut organisierten Abwehr hängen.

Nach der Pause steigerte sich der FC Tuggen deutlich und drückte auf den Ausgleich. Er erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, darunter ein Pfostenschuss kurz nach Wiederanpfiff sowie weitere gefährliche Abschlüsse, die jedoch knapp das Ziel verfehlten. Bei wachsendem Druck fehlte der Previtali-Elf die nötige Effizienz im Abschluss.

Widnau verteidigte weiterhin diszipliniert und liess kaum klare Chancen zu, während Tuggen zunehmend die Zeit davonlief. Auch in der Schlussphase konnte der FCT seine Möglichkeiten nicht nutzen. So mussten sich die Märchler letztlich geschlagen geben und fallen in der Tabelle auf Rang vier zurück.

In Unterzahl: Neun Freienbacher gehen leer aus

Der FC Freienbach kassierte die dritte Niederlage in Serie. Die Höfner verloren auswärts gegen die U21 des FC St. Gallen mit 0:3 – nach zwei Platzverweisen bereits in der ersten Halbzeit.

Die Ausgangslage vor dem Duell mit der abstiegsgefährdeten Nachwuchsmannschaft war alles andere als ideal. Drei Stammspieler fehlten gesperrt, weitere Akteure waren verletzt, und einige wurden im Hinblick auf ein wichtiges Spiel der zweiten Mannschaft geschont und erst in der Schlussphase eingewechselt. Zudem setzte Trainer Stefan Flühmann von Beginn an auf Nachwuchskeeper Melidoro, der so die Chance erhielt, sich zu beweisen.

Die Partie begann ausgeglichen, bis sich nach rund 20 Minuten die erste entscheidende Szene ereignete: Nach einem Steilpass auf einen St. Galler eilte Melidoro aus seinem Tor, verfehlte jedoch sowohl Ball als auch Gegenspieler. Verteidiger Rino Maggio konnte den sicheren Treffer zwar in letzter Sekunde verhindern, spielte dabei aber mit der Hand. Der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter und zeigte Maggio die Rote Karte. Antonio Verinac verwandelte souverän zur Führung für die Gastgeber.

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Weniger als zehn Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Nach einem Gerangel verlor Cristiano Teixeira die Beherrschung und wurde wegen einer Tätlichkeit ebenfalls vom Platz gestellt.

Mit zwei Mann weniger waren die Möglichkeiten für Freienbach stark eingeschränkt. Zwar hielten die Gäste phasenweise gut dagegen und erspielten sich auch eigene Chancen, ein Punktgewinn lag jedoch nie wirklich in Reichweite. Stattdessen musste der FCF noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen, wobei Melidoro zumindest beim ersten nicht überzeugend wirkte.

Souverän: YF erneut unangefochten

YF Juventus zeigte auch am 26. Spieltag im Aufeinandertreffen mit Mendrisio eine starke Leistung und siegte klar mit 3:0. Für die Treffer der Stadtzürcher waren ein Eigentor (10. Minute), Samir Ramizi (60.) und Anik Sulejmani (64.) verantwortlich.