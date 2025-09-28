Tuggen und Freienbach bleiben YF an den Fersen

Am achten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat YF Juventus auch sein achtes Spiel souverän gewonnen. Doch auch die ersten Verfolger zeigten sich stark: Freienbach kam zu einem souveränen Auswärtssieg, Tuggen bezwang Wettswil knapp und Kosova fügte Winterthurs U21 eine klare Niederlage zu.
Gewonnen: Tuggen zittert sich zum Sieg über Wettswil
Im Duell zweier ambitionierter Mannschaften setzte sich Tuggen zu Hause gegen Wettswil-Bonstetten in einer hochstehenden Partie mit 1:0 durch.
Auf tiefem und durch das Wetter der Vorwoche stark beanspruchtem Boden trafen am Samstagnachmittag der FC Tuggen und Wettswil-Bonstetten aufeinander. Die schlechten Platzverhältnisse erschwerten ein technisch sauberes Spiel. In der ersten Halbzeit zeigte sich Tuggen jedoch als das aktivere Team: Die Gastgeber waren zweikampfstärker, schneller am Ball und drängten vermehrt in die gefährlichen Zonen.
Zwar blieben zwingende Chancen Mangelware, doch Tuggen kontrollierte das Spielgeschehen. Die einzige echte Möglichkeit vergab Rodrigues per Kopf knapp. Defensiv stand Tuggen sicher, und Torhüter Miroslav Dabic entschärfte die wenigen Chancen der Gäste souverän. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.
Mit Beginn der zweiten Hälfte setzte Regen ein, was den Platz weiter verschlechterte. Nach einer kurzen Anlaufphase fand Tuggen zurück ins Spiel und erzielte in der 61. Minute das einzige Tor des Tages: Sandro Wieser traf per Kopf nach einem Angriff über die Seite. Obwohl Wettswil in der Schlussphase mehr Spielanteile hatte und Tuggen unter Druck setzte, hielt die Defensive – allen voran Torhüter Dabic – dem Ansturm stand. Trotz einiger gefährlicher Szenen vor dem eigenen Tor rettete Tuggen den knappen Vorsprung über die Zeit.
Ungeachtet der Niederlage zeigte man sich bei Wettswils Trainerstaff zufrieden. "Wir haben unseren Plan konsequent umgesetzt, zahlreiche Torchancen herausgespielt und defensiv nichts zugelassen. Mit der Leistung und Einstellung der Jungs sind wir sehr zufrieden. Wenn wir mit dieser Mentalität weitertrainieren und an unsere Qualitäten glauben, kommt der Rest von selbst", meinte Assistenzcoach Irhan Abdiji.
Mehr zu Tuggen - Wettswil/Bonstetten
Unangefochten: Achter Sieg im achten Spiel für YF
YF Juventus zeigte sich beim Heimspiel gegen den Aufsteiger Widnau in Torlaune und fegte die St. Galler gleich mit 5:0 vom Platz. Für die Treffer waren Laski (22.), Avdijaj (27.), Chagas (39. und 51.) sowie Kiendrebeogo (85.) zuständig.
Souverän: Abgeklärtes Freienbach mit Auswärtssieg
Dank eines überzeugenden Auftrittes in der ersten Halbzeit sichert sich der FC Freienbach auswärts gegen Eschen/Mauren einen verdienten 2:0-Erfolg und kehrt damit auf die Siegerstrasse zurück.
Schon in den Anfangssekunden sorgte ein weiter Einwurf für den ersten gefährlichen Abschluss der Gäste. Die Höfner zeigten sich offensivfreudig und waren die klar aktivere Mannschaft. Den Liechtensteinern war hingegen anzumerken, dass sie erst am Mittwoch ein Meisterschaftsspiel bestritten hatten – sie wirkten müde und waren oft einen Schritt zu spät.
Nach rund 20 Minuten zahlte sich Freienbachs engagierter Start aus: Festic verlängerte einen Eckball am ersten Pfosten, sodass Innenverteidiger Kllokoqi am zweiten Pfosten unbedrängt zur Führung einköpfen konnte.
Auch nach dem Gegentor tat sich Eschen schwer, kam aber nach einer halben Stunde zur besten Chance der ersten Hälfte – Medin Muratis Abschluss landete jedoch am Pfosten. Freienbach blieb indes tonangebend und nutzte seine Standardsituationen konsequent: In der 42. Minute zirkelte Dario Marcon einen Freistoss direkt ins Netz und stellte damit auf 2:0 zur Pause.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Nach dem Seitenwechsel reagierte Eschen/Mauren mit einem Vierfachwechsel und intensivierte seine Offensivbemühungen. Der Druck auf die Freienbacher Hintermannschaft nahm zu, doch echte Gefahr entstand selten. Die Gäste blieben durch Konter stets gefährlich und hatten mehrere Möglichkeiten, den Vorsprung weiter auszubauen. Besonders die eingewechselten Gasane und Morf kamen dem dritten Treffer sehr nahe. Kurz vor Schluss musste Torhüter Leon Merkas noch einmal eingreifen, ehe der verdiente Auswärtssieg der Freienbacher feststand.
Getroffen: Kosova fertigt Winterthurs U21 ab
Ein Ausrufezeichen sezte der FC Kosova, der mit einem 3:0-Auswärtssieg über Winterthurs U21 seine starke Form untermauert. Die Stadtzürcher legten den Grundstein für den Vollerfolg bereits im ersten Durchgang dank Treffern von Francisco Rodriguez (19.) und Travis Clark (21.), ehe in der Schlussphase Enis Kuka (78.) ein weiteres Mal traf.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Verpasst: Keine Punkte für «Spielvi» gegen zehn Tessiner
Das Warten auf den ersten Saisonsieg geht für die SV Schaffhausen auch nach dem Duell mit der AC Taverne weiter. Die Munotstädter konnten gegen die Tessiner nach der Roten Karte an die Adresse von Issouf Diarra zwar eine halbe Stunde lang in Überzahl agieren, verloren dann aber trotzdem mit 1:2.
Das erste Tor durch Bandeira legte bereits in der 3. Minute den Grundstein für Tavernes Sieg.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Nur neun Minuten später konnte die «Spielvi» durch Türkmen zwar ausgleichen, aber Taverne erhöhte in der zweiten Halbzeit wieder auf 2:1. Es war das erste Tor von Federico Ivanaj für die Tessiner.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Gesagt: «Es war ein schwieriger Match für uns»
Der FC Dietikon feierte einen hart erkämpften 2:0-Heimsieg gegen den SV Höngg.
In einer lange ausgeglichenen Partie vergaben zunächst beide Teams gute Chancen. Besonders bitter für die Gäste: Nach rund einer Stunde parierte Dietikons Torhüter Aleksandar Trazivuk einen gefährlich getretenen Freistoss von Andrej Affolter stark. Auch die anschliessende Ecke brachte Höngg nichts Zählbares ein – erneut fehlte das nötige Glück im Abschluss.
In der 73. Minute brachte Freddy M’Biye die Hausherren mit einem souverän verwandelten Foulpenalty in Führung – sein bereits siebter Saisontreffer. Dietikon wusste um die Comeback-Qualitäten der Höngger, die in der Vorwoche zwei späte Tore gegen Widnau erzielt hatten, und suchte konsequent die Vorentscheidung.
Diese fiel schliesslich in der Nachspielzeit: Die Gäste warfen alles nach vorne, liefen dabei jedoch in einen Konter. Skender Hasani nutzte den sich bietenden Raum und traf zum entscheidenden 2:0. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter das Spiel.
«Es war ein schwieriger Match für uns, wie auch für den Gegner. Auf diesem Platz zu spielen, ist nicht ohne», meinte Dietikons Trainer Daniel Tarone in der «Limmattaler Zeitung» zum Vollerfolg.