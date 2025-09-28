Tuggen und Freienbach bleiben YF an den Fersen

Die packende Begegnung zwischen Tuggen und Wettswil/Bonstetten endete mit einem knappen 1:0 für die Platzherren. – Foto: Kaspar Köchli

Am achten Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat YF Juventus auch sein achtes Spiel souverän gewonnen. Doch auch die ersten Verfolger zeigten sich stark: Freienbach kam zu einem souveränen Auswärtssieg, Tuggen bezwang Wettswil knapp und Kosova fügte Winterthurs U21 eine klare Niederlage zu.

Gewonnen: Tuggen zittert sich zum Sieg über Wettswil

Im Duell zweier ambitionierter Mannschaften setzte sich Tuggen zu Hause gegen Wettswil-Bonstetten in einer hochstehenden Partie mit 1:0 durch. Auf tiefem und durch das Wetter der Vorwoche stark beanspruchtem Boden trafen am Samstagnachmittag der FC Tuggen und Wettswil-Bonstetten aufeinander. Die schlechten Platzverhältnisse erschwerten ein technisch sauberes Spiel. In der ersten Halbzeit zeigte sich Tuggen jedoch als das aktivere Team: Die Gastgeber waren zweikampfstärker, schneller am Ball und drängten vermehrt in die gefährlichen Zonen.

Zwar blieben zwingende Chancen Mangelware, doch Tuggen kontrollierte das Spielgeschehen. Die einzige echte Möglichkeit vergab Rodrigues per Kopf knapp. Defensiv stand Tuggen sicher, und Torhüter Miroslav Dabic entschärfte die wenigen Chancen der Gäste souverän. So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Mit Beginn der zweiten Hälfte setzte Regen ein, was den Platz weiter verschlechterte. Nach einer kurzen Anlaufphase fand Tuggen zurück ins Spiel und erzielte in der 61. Minute das einzige Tor des Tages: Sandro Wieser traf per Kopf nach einem Angriff über die Seite. Obwohl Wettswil in der Schlussphase mehr Spielanteile hatte und Tuggen unter Druck setzte, hielt die Defensive – allen voran Torhüter Dabic – dem Ansturm stand. Trotz einiger gefährlicher Szenen vor dem eigenen Tor rettete Tuggen den knappen Vorsprung über die Zeit.

Ungeachtet der Niederlage zeigte man sich bei Wettswils Trainerstaff zufrieden. "Wir haben unseren Plan konsequent umgesetzt, zahlreiche Torchancen herausgespielt und defensiv nichts zugelassen. Mit der Leistung und Einstellung der Jungs sind wir sehr zufrieden. Wenn wir mit dieser Mentalität weitertrainieren und an unsere Qualitäten glauben, kommt der Rest von selbst", meinte Assistenzcoach Irhan Abdiji. Mehr zu Tuggen - Wettswil/Bonstetten Unangefochten: Achter Sieg im achten Spiel für YF

YF Juventus zeigte sich beim Heimspiel gegen den Aufsteiger Widnau in Torlaune und fegte die St. Galler gleich mit 5:0 vom Platz. Für die Treffer waren Laski (22.), Avdijaj (27.), Chagas (39. und 51.) sowie Kiendrebeogo (85.) zuständig.

Haben gut Jubeln: Die Spieler von YF Juventus haben im achten Spiel zum achten Mal gewonnen - und Aufsteiger Widnau mit 5:0 vom Platz gefegt. – Foto: YF Juventus (zvg)