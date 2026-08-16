Tuggen schnuppert an Sensation - Thalwil hält gut mit

Der ZSC hielt sich gegen die Profis des FC Winterthur achtbar. – Foto: Pascal Kesselmark

Die grosse Überraschung blieb aus, doch die Teams aus dem Raum Zürich verkauften sich in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups teuer. Tuggen brachte den FC Zürich ins Wanken, Zürich City hielt gegen Winterthur lange mit und Erstliga-Neuling Thalwil forderte Titelverteidiger St. Gallen heraus. Regensdorf und Wiesendangen genossen ihr Fussballfest, Schaffhausen erfüllte seine Pflicht.

Der FC Tuggen sorgte aus regionaler Sicht für den bemerkenswertesten Auftritt der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups. Der Erstligist verlangte dem FC Zürich alles ab und verlor vor 4500 Zuschauern nur knapp 1:2.

Nach dem Ausgleich durch Dominic Philips schnupperten die Märchler gar an der Wende, doch Nathan Tayey traf wenig später nur den Pfosten. Erst ein weiterer Standard brachte den FCZ wieder auf Kurs. Der Super-League-Klub musste bis zum Schlusspfiff um das Weiterkommen bangen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Zürich (@fcz_offiziell)

Ebenfalls achtbar schlug sich Zürich City. Der Zweitliga-interregional-Klub ging gegen Winterthur durch Renato Spachiou sogar in Führung und hielt die Partie bis zur Pause offen. Erst nach dem Seitenwechsel setzte sich der Favorit durch und gewann 3:1.

Weitere Bilder von Zürich City - Winterthur

Liveticker von Zürich City - Winterthur

Zum Fussballfest wurde der Cup-Samstag in Regensdorf. Zwar setzte sich Grasshoppers standesgemäss 5:0 durch, doch vor über 2000 Zuschauern standen weniger das Resultat als vielmehr die besondere Atmosphäre im Vordergrund. Die Furttaler hielten nach schwierigem Beginn ordentlich dagegen und wurden nach dem Schlusspfiff ebenso gefeiert.

"Das Resultat ist okay, wir haben uns gesteigert im Vergleich zum letzten Mal", sagt FCR-Trainer Beat Studer (er war bei uns auch schon im Podcast) gegenüber tagesanzeiger.ch mit Bezug auf das 0:9 vor zwei Jahren gegen den GC.

Thalwil mit einigen Chancen

Auch der FC Thalwil verkaufte sich gegen einen Grossen teuer. Der Erstliga-Neuling unterlag Titelverteidiger St. Gallen zwar 0:3, hielt die Partie aber lange offen. Die Ostschweizer gingen nach einer halben Stunde durch Betim Fazliji zwar in Führung, überzeugten jedoch keineswegs auf ganzer Linie. Die Gastgeber kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten auf den Ausgleich, insbesondere Kedy Steven Bonsu. Erst das 2:0 des eingewechselten Leon Frokaj nach einer Stunde sorgte für etwas Entspannung beim Favoriten. Trotz der Niederlage durfte Thalwil aus dem Auftritt gegen den Cupverteidiger einiges Selbstvertrauen mitnehmen.

YF geht gegen Rapperswil klar unter

Unterschiedlich schlugen sich die weiteren Cup-Vertreter aus der Region. Der Challenge-League-Klub Rapperswil-Jona setzte sich beim Stadtzürcher Promotion-League-Aufsteiger YF Juventus überraschend klar 6:1 durch, wobei Evan Rossier gleich drei Treffer erzielte.