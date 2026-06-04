Tuggen legt solide Basis - YF-Spiel wird von Verletzung überschattet

Die FVRZ-Vertreter haben sich in den Hinspielen der Aufstiegs-Playoffs zur Promotion League unterschiedliche Ausgangslagen erarbeitet. Während der FC Tuggen nach einem wilden Schlagabtausch alles in den eigenen Händen hält, muss YF Juventus einen Rückstand korrigieren. Die U21 des GC kam auswärts zu einem Remis.
Der FC Tuggen erkämpfte sich beim FC Langenthal ein 2:2 und verschaffte sich damit eine solide Ausgangslage für das Rückspiel an der Linthstrasse. Die Märchler gerieten vor rund 1500 Zuschauern früh unter Druck und lagen nach einer defensiv anfälligen Startphase zurück.
Nach dem Ausgleich durch Fernando Rodrigues fand Tuggen besser in die Partie und drehte die Begegnung nach der Pause durch Jakup Jakupov zwischenzeitlich. Die Gäste verpassten in der Folge mehrfach die Vorentscheidung und wurden in der Nachspielzeit mit dem 2:2-Ausgleich bestraft. Trotz des späten Dämpfers darf Tuggen mit Zuversicht ins Rückspiel steigen.
"Wir wussten nicht genau, was uns erwartet. Dann gibt es ein wenig Nervosität und Anspannung, das Publikum war auch da. Unter dem Strich akzeptieren wir das 2:2 und haben eine Ausgangslage, mit der wir im Heimspiel etwas anfangen können", sagte der Ende Saison beim FCT scheidende Trainer Ivan Previtali auf der Klubwebsite.
YF Juventus musste sich derweil beim jurassischen Vertreter Courtételle 0:1 geschlagen geben. Die Zürcher hatten zwar mehr Ballbesitz, fanden gegen die kompakte Defensive der Gastgeber aber nur selten Lösungen. Den entscheidenden Treffer erzielte Wayan Ducommun kurz nach der Pause per Kopf.
Überschattet wurde die Partie von einer schweren Beinverletzung des Courtételle-Spielers Hugo Casano (er wurde unlängst zum besten Spieler der Gruppe 2 ausgezeichnet) nach einem Foul von Zenel Hasani, der die Rote Karte sah. Das Spiel war danach rund 50 Minuten unterbrochen. YF verpasste in Unterzahl den späten Ausgleich nur knapp und braucht nun zuhause eine Reaktion.
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Die U21 der Grasshoppers holte sich beim 1:1 in Saint-Prex ebenfalls eine brauchbare Ausgangslage für das Rückspiel. Ebenso ausgeglichen ist die Situation zwischen Taverne und Servette U21: Das Hinspiel endete 1:1.
Die Rückspiele der ersten Playoff-Runde finden am Samstag statt. Um in die drittklassige Promotion League aufzusteigen müssen sich die erfolgreichen Teams in einer weiteren Runde durchsetzen.
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