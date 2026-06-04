Tuggen legt solide Basis - YF-Spiel wird von Verletzung überschattet 1. Liga, Aufstiegsspiele, Hinspiele von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser

Der SC YF Juventus (in orange) musste sich Courtételle 0:1 geschlagen geben. – Foto: Martial Pouillard/Facebook

Die FVRZ-Vertreter haben sich in den Hinspielen der Aufstiegs-Playoffs zur Promotion League unterschiedliche Ausgangslagen erarbeitet. Während der FC Tuggen nach einem wilden Schlagabtausch alles in den eigenen Händen hält, muss YF Juventus einen Rückstand korrigieren. Die U21 des GC kam auswärts zu einem Remis.

Der FC Tuggen erkämpfte sich beim FC Langenthal ein 2:2 und verschaffte sich damit eine solide Ausgangslage für das Rückspiel an der Linthstrasse. Die Märchler gerieten vor rund 1500 Zuschauern früh unter Druck und lagen nach einer defensiv anfälligen Startphase zurück. Nach dem Ausgleich durch Fernando Rodrigues fand Tuggen besser in die Partie und drehte die Begegnung nach der Pause durch Jakup Jakupov zwischenzeitlich. Die Gäste verpassten in der Folge mehrfach die Vorentscheidung und wurden in der Nachspielzeit mit dem 2:2-Ausgleich bestraft. Trotz des späten Dämpfers darf Tuggen mit Zuversicht ins Rückspiel steigen.