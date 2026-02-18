Tuggen holt Goalie - Dietikon-Stürmer in Aargauer 2. Liga

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
AC Taverne
Trainer: Dagoberto Carbone
Zugänge: Mario Achille Casanova (zuletzt AC Arbedo-Castione), Ismael Adejumo Jimoh (USV Eschen-Mauren)
Abgänge: Nathan Heller (Vedeggio Calcio)
FC Baden
Trainer: Eduardo Barrera
Zugänge: Ali Benelmir (Thun Berner Oberland II), Andrin Ulli (FC Winterthur II), Stefan Mitrev (FC Dietikon II)
Abgänge: Mattia Bertelle (?), Loris Brunner (FC Mutschellen), Sian Dzelili (FC Wohlen), Colin Hegner (FC Tuggen)
FC Collina d'Oro
Trainer: Andrea Lanza
Zugänge: Joco Stojanovic (AS Castello)
Abgänge:
FC Dietikon
Trainer: Daniel Tarone
Zugänge: Josiah Daniel (USV Eschen-Mauren), Sofiane Basri (FC Dietikon II), Shefki Aslani (FC Dietikon II), Andrija Andjelkovic (SV Höngg), Diego Lobo (SV Schaffhausen), Noah Behringer (FC Basel II), Franco Sebastian Gandini Andreucetti (SC YF Juventus), Dennis Boakye (FC Rotkreuz)
Abgänge: Dennis Aberia (FC Thalwil), Berna Baldeh Baldeh (Italien), Petar Ugljesic (FC Neuenhof), Salah Kermi (FC Bülach), Jeffry Kiabonga Kikanda (?), Nicolas Simon Mbazoa (FC Red Star Zürich), Ken De Ridder (BSC Old Boys)
FC Freienbach
Trainer: Stefan Flühmann
Zugänge:
Abgänge: Lukas Espinosa de la Cruz (FC Wädenswil)
FC Kosova
Trainer: Emilio Jose Gesteiro
Zugänge: Imran Bunjaku (SC YF Juventus), Martim Patricio Cardoso Cardoso (FC Wil II), Riad Rexhepi (SC YF Juventus II), Daris Sabotic (Grasshopper Club Zürich II)
Abgänge: Armaan Kalra (FC Red Star Zürich), Alessandro Gomes De Araujo Junior (Zürich City SC), Pren Gjini (FC Wohlen), Matheus Paz De Arruda Gonçalves (FC Thalwil/USV Eschen-Mauren)
FC Mendrisio
Trainer: Amedeo Stefani
Zugänge: Moris Sportelli (FC Legnago Salus/ITA), Alessio Calacoci (Codogno/ITA), Samuele Lago (AS Castello)
Abgänge: Riccardo Bini (FC Chiasso), Senai Estephanos (Team Ticino U19), Justyn D'ippolito (?), Bruno Martignoni (US Giubiasco), Alessandro Castellan (SC Balerna)
FC St. Gallen II
Trainer: Damian Senn
Zugänge: Robin Handermann (USV Eschen-Mauren), Vincent Spari (SV Lafnitz/AUT), Dario Stöber (FC Winterthur II)
Abgänge:
FC Tuggen
Trainer: Ivan Previtali
Zugänge: Edvin Osmani (FC Struga Trim-Lum/MAZ), Colin Hegner (FC Baden)
Abgänge: Sandro Wieser (FC Ruggell)
FC Wettswil-Bonstetten
Trainer: Hesam Mirzai
Zugänge:
Abgänge:
FC Widnau
Trainer: Andreas Lüchinger
Zugänge: Ulrich Rhiner (Chur 97), Oliver Neumann (FC Vaduz II), Hakija Canoski (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Rikard Oroshi (FC Arbon 05), Sinan Özcelik (FC Rorschach-Goldach)
Abgänge: Tobia Walt (Pause), Erolind Sylaj (FC Besa SG), Orhan Ademi (FC Au-Berneck 05), Besart Bajrami (Pause), Emir Murati (FC Au-Berneck 05)
FC Winterthur II
Trainer: Mario Cantaluppi
Zugänge: Christoffer Bopp (SC YF Juventus)
Abgänge: Aaron Moyane (FC Seuzach), Andrin Ulli (FC Baden), Dario Stöber (FC St. Gallen II), Peter Sebök (Kazincbarcikai SC/UNG)
SC YF Juventus
Trainer:
Zugänge: Junior Eyamba (SC Austria Lustenau/AUT), Renato Spachiou (FC Schaffhausen), Kedus Haile-Selassie (zuletzt FC Baden)
Abgänge: Imran Bunjaku (FC Kosova), Franco Sebastian Gandini Andreucetti (FC Dietikon)
SV Höngg
Trainer: Fatmir Alijaj
Zugänge: Sinan Ulu (FC Seefeld), Luljan Azizi (FC Baden Nachwuchs), Justin Pfister (FC Wohlen), Ercan Kacir (FC Wohlen II), Adrián Rojo Colomar (PE Sant Jordi/ESP), Luka Luburic (NK Tekstilac Sinj/CRO)
Abgänge: Alexander Seupke (FC Maur), Andrija Andjelkovic (FC Dietikon), Rachad Ganiyou (FC Wiedikon), Adam Burgos (G.S.I. Rümlang 1964)
SV Schaffhausen
Trainer: Ergün Dogru
Zugänge: Lean D Aversa (FC Elgg), Lukas Zwahlen (FC Kreuzlingen), Matheus Schöllkopf (FC Unterstrass), Muhammed Musab Aydin (FC Klingnau), Robin Belser (SC Cham)
Abgänge: Enrico de Nobile Berglas (FC Beringen), Damian Corbisiero (Linzer ASK Amateure/AUT), Caner Türkmen (FC Uster), Diego Lobo (FC Dietikon), Alen Saipi (FC Beringen)
USV Eschen-Mauren
Trainer: Michele Polverino
Zugänge: Andri Zimmermann (FC Kreuzlingen), Mitko Gjorgjievski (FC Balzers), Enea Zappala (Chur 97), Menderes Caglar (FC Montlingen), Aleksandar Mladenovic (FC Buchs), Matheus Paz De Arruda Gonçalves (FC Thalwil/FC Kosova)
Abgänge: Alex Ybrah (FC Altstätten), Robin Handermann (FC St. Gallen II), Josiah Daniel (FC Dietikon), Felipe Becegato De Mello (FC Lauterach), Lukas Graber (FC Schaan), Ismael Adejumo Jimoh (AC Taverne), Decio Ferreira Da Silva Neto (Schwarz-Weiss Bregenz II/AUT), Viktor Pajic (FC Au-Berneck 05)
