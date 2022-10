Tuggen gibt weitere Punkte ab, Wettswil weiter im Hoch 1. Liga, Gruppe 3, 10. Runde

Aufgeholt: Tuggen trotz Comeback nur mit Remis

Der Aufstiegsaspirant Tuggen hat erneut keinen Dreier einfahren können. Die Schwyzer trennten sich beim FC Linth 2:2-Unentschieden.

In einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit behielt Linth das bessere Ende für sich. Zwar zeigte auch Tuggen seine Offensivqualitäten auf, doch die Märchler blieben im ersten Umgang noch ohne Tor, während Linth gleich zweimal traf. In den zweiten 45 Minuten drehten die Tuggner auf und glichen dank eines Doppelschlages in der 61. und 67. Minute das Spiel wieder aus. Da beide Mannschaften anschliessend nicht konsequent genug den Siegtreffer suchten, blieb es beim 2:2.

Schiffe, Möwen, Fans, Rubbellose - das ist Fussball beim FCK. Und eine 1:0-Niederlage - obwohl der FC Wettswil 90 Minuten lang keine einzige Torchance hatte. Mein Blog: https://t.co/NLVeqqyNC3 pic.twitter.com/EJ5x9NJoJQ — Hafetschutter (@hafetschutter) October 9, 2022

Fortgesetzt: Wettswil-Bonstettens vierter Streich

Dank des vierten Siegs in Folge bleibt Wettswil-Bonstetten auf Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen. Die Ämtler bezwangen den FC Kreuzlingen auswärts 1:0. Aufgrund des tiefen Platzes in Kreuzlingen war es kein Spiel für Fussballfeinschmecker. Die beiden Mannschaften hatten beide ungefähr gleich viele Spielanteile, doch Torchancen blieben eine Rarität. Erst kurz vor dem Seitenwechsel schaffte es WB in Führung zu gehen, nachdem Studer von einer Unsicherheit des Kreuzlinger Keepers profitiert hatte.

Nach dem Seitenwechsel agierte WB von Beginn an defensiver und war auf die Wahrung des knappen Vorsprungs bedacht. Die äusserst solide Abwehr der Ämtler, die seit über 500 Minuten keinen Gegentreffer mehr hinnehmen musste, hielt auch diesmal problemlos stand und so sicherte sich WB einen weiteren wichtigen Sieg.

Verloren: Freienbach mit kalter Dusche in Uzwil

Bei nassem Wetter hat der FC Freienbach gegen Uzwil seine fünfte Saisonniederlage kassiert. Nach einer über weite Strecken harmlosen Leistung verloren die Höfner 0:2.

Die Startphase in diesem Spiel gestaltete sich noch ausgeglichen. Uzwil war zwar mehrheitlich am Ball, doch Freienbach wusste mit den Spielanteilen mehr anzufangen. Und so bot sich dem Team von Jürgen Seeberger nach wenigen Minuten die Riesenchance auf die frühe Führung. Nach einem herrlichen Solo spielte Yascha Schärer die Kugel auf den völlig freistehenden Luca Straub, der allerdings etwas kläglich aus halblinker Position am Tor vorbeischoss.

Anschliessend flachten die Offensivbemühungen der Höfner merklich ab und Uzwil konnte seine Feldüberlegenheit auch zunehmend in ernsthafte Torchancen ummünzen. Der Ex-Super-League-Spieler Kristian Nushi prüfte nach rund 20 Minuten aus guter Position Lorenzo Lo Russo im Freienbacher Tor. Nur wenig später fiel dann das 1.0 zugunsten der St. Galler, als Lanzendorfer eine Nushi-Hereingabe unbedrängt aus fünf Metern einschieben konnte.