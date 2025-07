Tugay Uzan verdirbt SC Staaken die Pokalverteidigung

Schon früh zeigen die Gastgeber, dass sie das Spiel bestimmen wollen. In der 24. Minute eröffnet Matti-Arne Waltersdorf den Torreigen mit einem starken Solo, das er eiskalt zum 1:0 abschließt. Nur wenige Minuten später legt Jack Krumnow nach: Der Offensivspieler stellt in der 32. Minute zum 2:0 auf.

Die Spandauer Kickers haben im Duell mit dem SC Staaken einen überzeugenden 4:1-Sieg eingefahren. Matchwinner war Stürmer Tugay Uzan, der mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit für die Vorentscheidung sorgt.

SC Staaken kommt in der 37. Minute durch ein kurioses Eigentor von Krumnow zwar zurück ins Spiel, doch die Hoffnung auf eine Wende hält nicht lange. Noch vor der Pause häufen sich die Verwarnungen: Gelbe Karten gibt es für Luca Pomorin (28.), Karim Abdel Hamid (30.) sowie für Krumnow (45.) und Waltersdorf (45.+3). Mit einer 2:1-Führung für die Gastgeber geht es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte läuft es für den SC Staaken schlechter: Karim Abdel Hamid sieht in der 72. Minute Gelb-Rot und schwächt sein Team damit entscheidend. Nur Sekunden später schlägt Tugay Uzan doppelt zu: Erst trifft der Neuzugang vom BFC Preussen in Minute 73. zum 3:1, nur eine Minute später folgt sein Treffer zum 4:1-Endstand.

Spaki zeigt eine souveräne Leistung. Oberliga-Absteiger SC Staaken kann den Spandauer-Bürgermeister nicht verteidigen.