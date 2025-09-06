Tugay Düzelten und sein erstes Jahr an der Seitenlinie

Vom Spieler zum Co-Trainer: Für Tugay Düzelten war das erste Jahr an der Seitenlinie eine intensive, lehrreiche und emotionale Reise. Im Interview spricht er über prägende Momente, die Zusammenarbeit im Trainerteam und warum es im Fußball nicht nur um Taktik geht.

„Unterm Strich – besser konnte es nicht laufen“, sagt der 33-Jährige mit Blick auf die vergangene Spielzeit bei der SpVg Porz. Sie haben die Klasse gehalten und konnten als Trainer jede Situation meistern. Für den ehemaligen Spieler war es eine neue Perspektive auf den Fußball und eine wertvolle Erfahrung: „Es lief nicht immer wie geplant, aber mit Jonas Wendt habe ich einen Trainer vor mir, der gut erkennt, wie man mit solchen Situationen umgeht." Für Düzelten ein echter Luxus, seinen Trainer in Aktion mitzuerleben und von ihm zu lernen, für seine eigene Trainer Karriere.

Tugay Düzelten ist eng mit dem Verein verbunden. „Ich habe gefühlt mein halbes Leben in Porz verbracht“, sagt er. Vor allem die Verbindung zu Präsident Peter Dicke sei prägend: „Ich erinnere mich gut, wie ich ihn mit Anfang 20 das erste Mal kennengelernt habe und wir mittlerweile eine sehr gute Freundschaft pflegen. Wir haben zusammen drei Aufstiege gefeiert und das verbindet.“

Trotz dieser tiefen Verbundenheit war der Rollenwechsel eine große Umstellung: „Der Switch vom Spieler zum Co-Trainer ist extrem, das sind zwei ganz unterschiedliche Welten.“ Doch mit Cheftrainer Jonas Wendt an seiner Seite fiel ihm der Einstieg leichter: „Mit Jonas habe ich einen Lehrer, der ganz genau weiß auf welche Werte es ankommt." Außerordentlich sei auch Wendts Umgang mit den Jungs, betont Düzelten: "Er würde für jeden durch Feuer gehen."

Wachstum in der neuen Rolle

Auch persönlich sieht sich Düzelten auf dem richtigen Weg. „In meine Rolle als Co-Trainer habe ich mich aus meiner Sicht gut rein entwickelt." Besonders bedankt er sich hierfür erneut bei Jonas Wendt, aber auch bei dem ganzen Team bestehend aus Co-Trainer Muhammed Ucar, Betreuern Shkumbin Krasniqi und Marc Pick sowie dem Physiotherapeuten Dennis Metternich. Auch die Jungs auf dem Platz geben ihm Rückhalt.

Blick nach vorn: Mit Dankbarkeit, Einsatz und Teamgeist

Für die kommende Saison hat Düzelten klare Werte, die er den Spielern mitgeben möchte: „Was ich den Jungs immer mitgebe ist, dass sie immer dankbar sein müssen, dass sie gesund sind und überhaupt Fußball spielen können und dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, das ist Luxus."

Natürlich sei auch der sportliche Anspruch hoch: „Wenn jeder 150 % gibt und an seine eigenen Qualitäten glaubt, sind wir schwer zu schlagen. Und wenn wir schwer zu schlagen sind, haben wir Erfolg, und mit Erfolg kommt der Spaß. Am Ende des Tages sind wir alle hier, weil wir Spaß haben möchten.“