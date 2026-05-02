 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Türkyiemspor kann absteigen, VfL Tönisberg rüstet auf

Bezirksliga 3: Nach der Pleite gegen den 1. FC Mönchengladbach kann Türkiyemspor am Sonntag rechnerisch absteigen. Der VfL Tönisberg verstärkt sich namhaft.

von André Nückel · Gestern, 23:41 Uhr · 0 Leser
Ein bitteres Wochenende für Türkiyemspor.
Ein bitteres Wochenende für Türkiyemspor. – Foto: Sascha Hohnen

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Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Türkiyemspor Mönchengladbach spielt nur noch dreimal, hat aber schon acht Punkte Rückstand auf den SC Union Nettetal II und den 1. FC Viersen. Die Rivalen können den Aufsteiger am Sonntag rechnerisch zurück in die Kreisliga A schicken. Zudem hat sich der VfL Tönisberg namhaft vom VfL Repeln verstärkt. Alle Transfers der Liga gibt es hier - klick mich!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:15live
Spieltext SSV Grefrath - Thomasstadt

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:30
Spieltext Tönisberg - Nettetal II

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live
Spieltext SC St. Tönis II - TSV Bockum

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30live
Spieltext Brüggen - OSV Meerbu.

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:30
Spieltext FC Viersen - VfR Fischeln

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
0
2
Abpfiff

Die Sportfreunde Neuwerk erfüllen ihre Aufgabe auswärts bei DJK Fortuna Dilkrath und bleiben damit im engen Titelrennen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Berkan Dursun für die Führung (55.), ehe Lasse Buschmann nur wenige Minuten später nachlegte (60.). Mit diesem Doppelschlag setzte sich Neuwerk entscheidend ab und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Durch den Erfolg festigt Neuwerk Rang zwei und hält den Abstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch minimal, womit das Rennen um den direkten Aufstieg weiter offen bleibt. Meerbusch kann zwar am Wochenende wieder auf fünf Punkte davonziehen, aktuell sind es aber eben nur zwei Punkte. Dilkrath hingegen verpasst es, sich im Mittelfeld weiter nach oben zu orientieren und bleibt in einer Position, in der der Blick weiterhin auch nach unten gerichtet bleiben muss.

Gestern, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
4
2
Abpfiff
Im direkten Duell am Tabellenende sicherte sich der 1. FC Mönchengladbach drei wichtige Punkte. Nach der frühen Führung der Gäste (4.) glich Safer Erdogan per Foulelfmeter aus (34.). Deniz Can Salk drehte die Partie ebenfalls vom Punkt (48.), ehe Nico Wachmeister noch einmal ausglich (63.). Zwei weitere Treffer, erneut per Strafstoß durch Abel Calenus (66.) sowie durch Taylan Özdemir (81.), entschieden die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Angesichts der Tabellensituation ist die Lage für beide Mannschaften jedoch weiterhin schwierig, da der Abstand zu den rettenden Plätzen bestehen bleibt.

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
4
0
Abpfiff

Die Partie zwischen TuS Wickrath und CSV Marathon Krefeld wurde vorzeitig beendet. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führten die Gastgeber mit 4:0, nachdem sie früh getroffen hatten (1., 6.) und den Vorsprung nach der Pause weiter ausbauten (48., 60.). Hintergrund des Spielabbruchs war nach aktuellem Stand vermutlich ein Gewitter, das eine Fortsetzung der Begegnung nicht zuließ. Wie die Partie gewertet wird, entscheidet nun die Staffelleitung. Damit bleibt offen, ob Wickrath die Punkte zugesprochen bekommt oder die Begegnung neu angesetzt wird.

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuS Wickrath
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuRa Brüggen
Sa., 09.05.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - VfL Tönisberg
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 10.05.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 10.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SSV Grefrath 1910/24
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Mönchengladbach
So., 10.05.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - 1. FC Viersen

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 16.05.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 17.05.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SpVg Odenkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen
So., 17.05.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Sportfreunde Neuwerk
So., 17.05.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - OSV Meerbusch
So., 17.05.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Türkiyemspor Mönchengladbach

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