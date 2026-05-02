Türkyiemspor kann absteigen, VfL Tönisberg rüstet auf Bezirksliga 3: Nach der Pleite gegen den 1. FC Mönchengladbach kann Türkiyemspor am Sonntag rechnerisch absteigen. Der VfL Tönisberg verstärkt sich namhaft. von André Nückel · Gestern, 23:41 Uhr · 0 Leser

Ein bitteres Wochenende für Türkiyemspor. – Foto: Sascha Hohnen

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Türkiyemspor Mönchengladbach spielt nur noch dreimal, hat aber schon acht Punkte Rückstand auf den SC Union Nettetal II und den 1. FC Viersen. Die Rivalen können den Aufsteiger am Sonntag rechnerisch zurück in die Kreisliga A schicken. Zudem hat sich der VfL Tönisberg namhaft vom VfL Repeln verstärkt. Alle Transfers der Liga gibt es hier - klick mich!

Heute, 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 SSV Grefrath Thomasstadt Kempen Thomasstadt 15:15 live PUSH Spieltext SSV Grefrath - Thomasstadt

Die Sportfreunde Neuwerk erfüllen ihre Aufgabe auswärts bei DJK Fortuna Dilkrath und bleiben damit im engen Titelrennen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Berkan Dursun für die Führung (55.), ehe Lasse Buschmann nur wenige Minuten später nachlegte (60.). Mit diesem Doppelschlag setzte sich Neuwerk entscheidend ab und brachte den Vorsprung über die Zeit. Durch den Erfolg festigt Neuwerk Rang zwei und hält den Abstand auf Tabellenführer OSV Meerbusch minimal, womit das Rennen um den direkten Aufstieg weiter offen bleibt. Meerbusch kann zwar am Wochenende wieder auf fünf Punkte davonziehen, aktuell sind es aber eben nur zwei Punkte. Dilkrath hingegen verpasst es, sich im Mittelfeld weiter nach oben zu orientieren und bleibt in einer Position, in der der Blick weiterhin auch nach unten gerichtet bleiben muss.

Im direkten Duell am Tabellenende sicherte sich der 1. FC Mönchengladbach drei wichtige Punkte. Nach der frühen Führung der Gäste (4.) glich Safer Erdogan per Foulelfmeter aus (34.). Deniz Can Salk drehte die Partie ebenfalls vom Punkt (48.), ehe Nico Wachmeister noch einmal ausglich (63.). Zwei weitere Treffer, erneut per Strafstoß durch Abel Calenus (66.) sowie durch Taylan Özdemir (81.), entschieden die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Angesichts der Tabellensituation ist die Lage für beide Mannschaften jedoch weiterhin schwierig, da der Abstand zu den rettenden Plätzen bestehen bleibt.