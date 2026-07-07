Türkspor: Zugänge, Abgänge und neuer Trainer von Nationalmannschaft

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Schaut man auf die Berlin-Liga-Abschlusstabellen der vergangenen Jahre, sorgt Türkspor für eine Kuriosität, die man wohl kaum ein zweites Mal so sieht. Denn das Team vom Heckerdamm schloss die vergangenen vier Spielzeiten immer auf dem elften Platz ab, so auch die abgelaufene Saison.

Bisher vier Neuzugänge präsentiert

Im Gegenzug wurden mit Enes Aydin und Mohammed Izal zwei Spieler vom 1. FC Wilmersdorf verpflichtet. Von Blau Weiß 90 kommen Mohamed Saloun Toure und Tarik Hadziavdic. Aydin spielte schon in der Saison 2022/23 bei Türkspor, kehrt nach zwei Jahren in Wilmersdorf zurück. Der 29-Jährige bringt reichlich Oberliga-Erfahrung mit. Izal verbrachte die letzten drei Jahre in Wilmersdorf, konnte sich immer wieder in die Torschützenliste eintragen und lief zudem in der Kings League auf. Dort spielte er mit Tarik Hadziavdic zusammen bei G2 FC. Hadziavdic war erst vor einem halben Jahr von Tennis Borussia zu Blau Weiß gewechselt, zieht nun weiter und bringt Toure mit, der ein halbes Jahr länger in Mariendorf spielte, zuvor mit dem BFC Preussen in die Regionalliga aufstieg.

Neuer Co-Trainer hat Nationalmannschaft gecoacht

Der vielleicht spannendste Neuzugang nimmt an der Seitenlinie Platz. Malik Hadziavdic, Bruder von Tarik, ist neuer Co-Trainer und hat einen durchaus spannenden Lebenslauf vorzuweisen. Der 28-Jährige spielte früher selber u.a. bei TeBe in der Oberliga, später bei Sparta Lichtenberg. Dann tauschte er den (Kunst)Rasen gegen den Hallenboden ein, wurde Futsal-Bundesligaspieler und lief in der Icon League auf, bevor er auf die Trainerbank ging. Hadziavdic war zuletzt Co-Trainer der U14 von Hertha BSC, stand beim Kings League Team G2 FC verantwortlich an der Seitenlinie und agierte als Co-Trainer der Deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft.