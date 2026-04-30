Türkspor zu Gast in Reinstetten, Stadtderby in Ulm

Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm reist zum SV Reinstetten, während der FV Olympia Laupheim gegen den SC Staig und der FV Rot-Weiß Weiler gegen den FV Bad Schussenried im oberen Drittel nachlegen wollen. Im Tabellenkeller stehen der SV Kressbronn gegen den FC Wangen und der FV Biberach/Riß gegen den TSV Heimenkirch unter besonderem Druck. Auch zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem SV Mietingen sowie zwischen dem FC Blaubeuren und dem TSV Riedlingen geht es um wichtige Punkte.
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Der FC Srbija Ulm ist mit 33 Punkten Zwölfter und steht nur einen Punkt vor der Gefahrenzone, nachdem zuletzt auf das 2:2 in Mietingen keine Befreiung brachte. Die SSG Ulm 99 geht als Tabellenzweiter mit 49 Punkten in dieses Auswärtsspiel und hat mit dem 3:1 gegen den FV Biberach die eigene Position gestärkt. Im Hinspiel gewann Ulm mit 2:0. Die Gäste haben klar die besseren Karten in diesem Stadtderby, doch Srbija will sich sicher nicht kampflos geschlagen geben.
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Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr
Der TSV Neu-Ulm hat sich mit dem 2:1 beim TSV 1889 Buch in eine starke Ausgangslage gebracht und steht als Tabellensechster bei 40 Punkten. Der SV Mietingen reist mit Rückenwind an, nachdem erst das 2:2 gegen den FC Srbija Ulm und dann das 3:1 im Nachholspiel beim FV Bad Schussenried weitere Stabilität gebracht haben; mit 37 Punkten ist der Klub Elfter, aber nur drei Zähler hinter Neu-Ulm. Das Hinspiel gewann Mietingen mit 4:2, womit die Gäste nicht ohne Argumente in dieses Duell gehen. Vieles spricht für eine offene Partie.
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Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr
Der SV Reinstetten belegt mit 40 Punkten Rang sieben, musste zuletzt aber beim 1:2 in Staig einen schmerzhaften Rückschlagehinnehmen. Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm hatte zuletzt spielfrei und ist mit 59 Punkten das Maß der Dinge. Im Hinspiel gewann Türkspor mit 2:0. Reinstetten will ein Signal gegen ein Spitzenteam senden, Türkspor will im Titelrennen keine neue Unsicherheit aufkommen lassen.
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Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr
Der FV Olympia Laupheim steht mit 45 Punkten auf Rang drei und hat sich mit dem 2:0 in Bad Schussenried sowie insgesamt stabilen Wochen wieder fest im Vorderfeld verankert. Der SC Staig ist mit 39 Punkten Achter und hat beim 2:1 gegen den SV Reinstetten gezeigt, wie unangenehm diese Mannschaft sein kann. Das Hinspiel gewann Laupheim mit 1:0 in Staig. Für Laupheim geht es in diesem Derby um die Festigung eines Spitzenplatzes, für Staig um den Versuch, noch einmal an die Top fünf heranzurücken.
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Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr
Der FV Rot-Weiß Weiler hat als Tabellenvierter 45 Punkte gesammelt und sich mit dem 2:0 in Wangen in guter Verfassung präsentiert. Das Schlusslicht FV Bad Schussenried verlor zuletzt 1:3 gegen den SV Mietingen. Das Hinspiel gewann Weiler mit 2:1, auch diesmal scheint die Rollenverteilung eindeutig. Alles andere als ein Heimsieg wäre in der aktuellen Konstellation eine große Überraschung.
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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
Der SV Kressbronn geht als Tabellensechzehnter mit 18 Punkten in dieses Heimspiel und hat nach dem wilden 4:5 gegen den TSV Riedlingen erneut gespürt, wie schmal der Grat im Abstiegskampf ist. Der FC Wangen steht mit 37 Punkten auf Rang zehn, verlor zuletzt aber 0:2 gegen den FV Rot-Weiß Weiler und sucht nun nach einer Reaktion im Derby. Im Hinspiel gewann Wangen mit 2:1, was die Favoritenrolle der Gäste unterstreicht.
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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Der FC Blaubeuren rangiert mit 38 Punkten auf Platz neun und sucht nach dem 3:3 in Heimenkirch dringend nach neuer Ordnung. Der TSV Riedlingen musste mit dem 0:1 gegen Heimenkirch im Nachholspiel wieder einen Rückschlag hinnehmen; aktuell stehen 32 Punkte und Rang 14 zu Buche. Das Hinspiel endete 0:0. Blaubeuren ist auf dem Papier im Vorteil, doch Riedlingen hat in den vergangenen Wochen oft genug gezeigt, dass diese Mannschaft unbequeme sein kann.
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Sa., 02.05.2026, 15:30 Uhr
Der FV Biberach steht mit 23 Punkten auf Rang 15 und steckt nach dem 1:3 bei der SSG Ulm 99 weiter tief im Tabellenkeller. Der TSV Heimenkirch hat sich mit dem 3:3 gegen den FC Blaubeuren und dem späten 1:0 in Riedlingen auf 32 Punkte und Platz 13 vorgearbeitet und reist mit deutlich mehr Selbstvertrauen an. Das Hinspiel gewann Biberach mit 3:1 in Heimenkirch. Für Biberach ist es ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenverbleib, für Heimenkirch die Chance, sich weiter aus der gefährdeten Zone zu lösen.