Türkspor zu Gast in Reinstetten, Stadtderby in Ulm

– Foto: Alexander Sättele

Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm reist zum SV Reinstetten, während der FV Olympia Laupheim gegen den SC Staig und der FV Rot-Weiß Weiler gegen den FV Bad Schussenried im oberen Drittel nachlegen wollen. Im Tabellenkeller stehen der SV Kressbronn gegen den FC Wangen und der FV Biberach/Riß gegen den TSV Heimenkirch unter besonderem Druck. Auch zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem SV Mietingen sowie zwischen dem FC Blaubeuren und dem TSV Riedlingen geht es um wichtige Punkte.

Der FC Srbija Ulm ist mit 33 Punkten Zwölfter und steht nur einen Punkt vor der Gefahrenzone, nachdem zuletzt auf das 2:2 in Mietingen keine Befreiung brachte. Die SSG Ulm 99 geht als Tabellenzweiter mit 49 Punkten in dieses Auswärtsspiel und hat mit dem 3:1 gegen den FV Biberach die eigene Position gestärkt. Im Hinspiel gewann Ulm mit 2:0. Die Gäste haben klar die besseren Karten in diesem Stadtderby, doch Srbija will sich sicher nicht kampflos geschlagen geben. ---



Der TSV Neu-Ulm hat sich mit dem 2:1 beim TSV 1889 Buch in eine starke Ausgangslage gebracht und steht als Tabellensechster bei 40 Punkten. Der SV Mietingen reist mit Rückenwind an, nachdem erst das 2:2 gegen den FC Srbija Ulm und dann das 3:1 im Nachholspiel beim FV Bad Schussenried weitere Stabilität gebracht haben; mit 37 Punkten ist der Klub Elfter, aber nur drei Zähler hinter Neu-Ulm. Das Hinspiel gewann Mietingen mit 4:2, womit die Gäste nicht ohne Argumente in dieses Duell gehen. Vieles spricht für eine offene Partie.

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Der SV Reinstetten belegt mit 40 Punkten Rang sieben, musste zuletzt aber beim 1:2 in Staig einen schmerzhaften Rückschlagehinnehmen. Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm hatte zuletzt spielfrei und ist mit 59 Punkten das Maß der Dinge. Im Hinspiel gewann Türkspor mit 2:0. Reinstetten will ein Signal gegen ein Spitzenteam senden, Türkspor will im Titelrennen keine neue Unsicherheit aufkommen lassen.

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Der FV Olympia Laupheim steht mit 45 Punkten auf Rang drei und hat sich mit dem 2:0 in Bad Schussenried sowie insgesamt stabilen Wochen wieder fest im Vorderfeld verankert. Der SC Staig ist mit 39 Punkten Achter und hat beim 2:1 gegen den SV Reinstetten gezeigt, wie unangenehm diese Mannschaft sein kann. Das Hinspiel gewann Laupheim mit 1:0 in Staig. Für Laupheim geht es in diesem Derby um die Festigung eines Spitzenplatzes, für Staig um den Versuch, noch einmal an die Top fünf heranzurücken.

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Der FV Rot-Weiß Weiler hat als Tabellenvierter 45 Punkte gesammelt und sich mit dem 2:0 in Wangen in guter Verfassung präsentiert. Das Schlusslicht FV Bad Schussenried verlor zuletzt 1:3 gegen den SV Mietingen. Das Hinspiel gewann Weiler mit 2:1, auch diesmal scheint die Rollenverteilung eindeutig. Alles andere als ein Heimsieg wäre in der aktuellen Konstellation eine große Überraschung.

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Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn FC Wangen Wangen 15:00 PUSH



Der SV Kressbronn geht als Tabellensechzehnter mit 18 Punkten in dieses Heimspiel und hat nach dem wilden 4:5 gegen den TSV Riedlingen erneut gespürt, wie schmal der Grat im Abstiegskampf ist. Der FC Wangen steht mit 37 Punkten auf Rang zehn, verlor zuletzt aber 0:2 gegen den FV Rot-Weiß Weiler und sucht nun nach einer Reaktion im Derby. Im Hinspiel gewann Wangen mit 2:1, was die Favoritenrolle der Gäste unterstreicht.

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Der FC Blaubeuren rangiert mit 38 Punkten auf Platz neun und sucht nach dem 3:3 in Heimenkirch dringend nach neuer Ordnung. Der TSV Riedlingen musste mit dem 0:1 gegen Heimenkirch im Nachholspiel wieder einen Rückschlag hinnehmen; aktuell stehen 32 Punkte und Rang 14 zu Buche. Das Hinspiel endete 0:0. Blaubeuren ist auf dem Papier im Vorteil, doch Riedlingen hat in den vergangenen Wochen oft genug gezeigt, dass diese Mannschaft unbequeme sein kann.

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Der FV Biberach steht mit 23 Punkten auf Rang 15 und steckt nach dem 1:3 bei der SSG Ulm 99 weiter tief im Tabellenkeller. Der TSV Heimenkirch hat sich mit dem 3:3 gegen den FC Blaubeuren und dem späten 1:0 in Riedlingen auf 32 Punkte und Platz 13 vorgearbeitet und reist mit deutlich mehr Selbstvertrauen an. Das Hinspiel gewann Biberach mit 3:1 in Heimenkirch. Für Biberach ist es ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenverbleib, für Heimenkirch die Chance, sich weiter aus der gefährdeten Zone zu lösen.





