Türkspor zu Gast in Bad Schussenried, Weiler trifft auf Heimenkirch

– Foto: Otto Marx

Der FC Wangen empfängt den SV Reinstetten, der nach dem Sieg im Nachholspiel auf Rang vier steht. Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm muss nach dem überraschenden 2:5 in Heimenkirch nun beim Schlusslicht FV Bad Schussenried ran, während der FV Rot-Weiß Weiler gegen eben jenen TSV Heimenkirch trifft. Im engen Verfolgerfeld treffen zudem der TSV 1889 Buch und der FV Biberach sowie die SSG Ulm 99 und der SV Kressbronn aufeinander. Auch für den FC Blaubeuren gegen den SV Mietingen und für den TSV Neu-Ulm gegen den FC Srbija Ulm geht es um wichtige Punkte.

Der TSV Riedlingen steht mit 26 Punkten auf Platz 13 und hat sich mit dem 2:1 in Reinstetten zuletzt Luft verschafft. Mit einem Dreier könnte der TSV die Abstiegszone verlassen. Der FV Olympia Laupheim ist mit 36 Punkten Achter und gab zuletzt noch eine 2:0-Führung gegen Heimenkirch aus der Hand. Das Hinspiel gewann der FV Olympia Laupheim mit 2:1. ---

Sa., 11.04.2026, 13:30 Uhr FC Wangen Wangen SV Reinstetten Reinstetten 13:30 PUSH



Der FC Wangen geht als Tabellenzehnter mit 34 Punkten in das Heimspiel gegen den SV Reinstetten, der nach dem 3:0 beim FC Blaubeuren nun mit 37 Punkten auf Rang vier steht. Wangen verlor zuletzt 0:2 bei Türkspor Neu-Ulm und braucht ein Ergebnis, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Reinstetten hat mit dem Erfolg in Blaubeuren ein starkes Zeichen gesetzt. Das Hinspiel gewann der SV Reinstetten mit 3:0.

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Der FV Bad Schussenried bleibt mit 9 Punkten Tabellenletzter und verlor zuletzt 0:3 beim SC Staig. Nun kommt ausgerechnet Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm, der trotz der 2:5-Niederlage in Heimenkirch mit 55 Punkten an der Spitze steht und auf eine schnelle Reaktion aus ist. Das Hinspiel endete überraschend 2:2, was Bad Schussenried zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt. Dennoch ist die Rollenverteilung vor diesem Spiel eindeutig.

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Der TSV Neu-Ulm steht mit 34 Punkten auf Platz neun und hat sich mit dem 1:0 beim FV Biberach in Schlagdistanz zum oberen Mittelfeld gehalten. Nun kommt der FC Srbija Ulm, der mit 29 Punkten Elfter ist und zuletzt spielfrei war, davor mit 1:0 beim FV Biberach gewann. Der FC trennte sich zudem am vergangenen Wochendende von Trainer Zeljko Milanovic. Das Hinspiel gewann der FC Srbija Ulm mit 2:1.

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Der TSV 1889 Buch steht mit 37 Punkten auf Rang drei und hat sich durch das 2:2 in Blaubeuren in aussichtsreicher Position gehalten. Der FV Biberach ist mit 23 Punkten Fünfzehnter und verlor zuletzt 0:1 gegen den TSV Neu-Ulm. Buch geht als klar stabilere Mannschaft in dieses Heimspiel, darf sich im engen Spitzenfeld aber keinen Nachlässigkeiten hingeben. Das Hinspiel gewann der TSV 1889 Buch mit 3:1.

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Der FC Blaubeuren ist mit 37 Punkten auf Rang sechs zurückgefallen und steht nach dem 2:2 gegen den TSV 1889 Buch sowie dem 0:3 im Nachholspiel gegen den SV Reinstetten unter Zugzwang. Der SV Mietingen steht mit 27 Punkten auf Platz zwölf und holte zuletzt ein 0:0 in Kressbronn. Blaubeuren will den Anschluss nach oben halten, Mietingen den Abstand nach unten vergrößern. Das Hinspiel gewann der FC Blaubeuren mit 1:0.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 SV Kressbronn Kressbronn 15:00 PUSH



Die SSG Ulm 99 steht mit 37 Punkten auf Rang fünf und möchte nach dem 0:0 in Weiler wieder einen Sieg landen. Der SV Kressbronn ist mit 18 Punkten Sechzehnter, holte zuletzt aber zwei Unentschieden. Für Ulm ist es eine Möglichkeit näher an Rang zwei zu rücken, für Kressbronn eine weitere Gelegenheit, sich gegen ein Spitzenteam zu stemmen. Das Hinspiel endete 1:1.

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Der FV Rot-Weiß Weiler liegt mit 39 Punkten auf Rang zwei, doch das 0:0 gegen die SSG Ulm 99 sowie das 3:3 beim SV Mietingen haben gezeigt, wie schmal der Grat im Verfolgerfeld geworden ist. Der TSV Heimenkirch reist als Tabellenvierzehnter mit 25 Punkten und einem großen Ausrufezeichen an: dem 5:2 gegen Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm. Heimenkirch möchte nun für die nächste Überraschung gegen Weiler sorgen. Das Hinspiel gewann der FV Rot-Weiß Weiler mit 2:0.





