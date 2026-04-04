Türkspor zieht davon, Buch entreißt Blaubeuren den Sieg

– Foto: Fabian Enzensperger

Türkspor Neu-Ulm setzte sich am 25. Spieltag mit 2:0 gegen den FC Wangen ab, während der FV Rot-Weiß Weiler und die SSG Ulm 99 im direkten Duell torlos blieben. Der TSV 1889 Buch holte sich in Blaubeuren in der Nachspielzeit ein 2:2, der TSV Neu-Ulm gewann knapp in Biberach, und der TSV Riedlingen überraschte mit einem 2:1 in Reinstetten. Im Duell zwischen dem SV Kressbronn und dem SV Mietingen fielen keine Tore, während der TSV Heimenkirch in Laupheim nach 0:2 noch ein 2:2 erzwang. Der SC Staig entschied das späte Spiel am Samstag klar für sich.

Türkspor Neu-Ulm besiegte den FC Wangen mit 2:0 und untermauerte damit seine Spitzenstellung. Giuliano Santoro traf in der 20. Minute zum 1:0, Nikola Stojnovic entschied die Partie in der 85. Minute per verwandeltem Strafstoß. Der Tabellenführer baute sein Konto auf 55 Punkte aus und ließ auch in einem diesem Spiel kaum Zweifel aufkommen. Der FC Wangen blieb nach der Niederlage bei 34 Punkten und fiel auf Rang neun zurück. ---



Der FV Rot-Weiß Weiler und die SSG Ulm 99 trennten sich in einem guten Spiel 0:0. Beide Mannschaften verpassten es ihre Chancen in der Partie zu nutzen. Weiler behauptete mit 39 Punkten Rang zwei, ohne sich vom Verfolgerblock lösen zu können. Die SSG Ulm 99 blieb mit 37 Punkten Fünfter und hielt zumindest den Kontakt zu den unmittelbaren Konkurrenten.

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Der SV Kressbronn und der SV Mietingen trennten sich 0:0. Vor 341 Zuschauern blieb die Partie ohne Treffer. Für den Tabellenvorletzten Kressbronn (18 Punkte) ist der Zähler im Abstiegskampf zu wenig. Der SV Mietingen verharrte mit 27 Punkten auf Rang zwölf und verpasste es, sich klarer von der Gefahrenzone zu lösen.

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Der FC Blaubeuren und der TSV 1889 Buch lieferten sich ein intensives 2:2, das erst in der Nachspielzeit seine letzte Wendung nahm. Mirko Dilber brachte Blaubeuren in der 19. Minute in Führung, Tim Voß glich in der 53. Minute aus, Nemanja Živković stellte in der 58. Minute auf 2:1, ehe erneut Tim Voß in der 90.+6 Minute den späten Ausgleich erzielte. Für Buch war dieser Punktgewinn ein spätes Zeichen von Beharrlichkeit; mit 37 Punkten bleibt der Klub Dritter. Blaubeuren belegt dahinter auf Rang vier.

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Der TSV Neu-Ulm gewann beim FV Biberach mit 1:0. Das einzige Tor des Nachmittags erzielte Alan Broll in der 51. Minute, womit die Gäste einen weiteren Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld machten. Neu-Ulm verbesserte sich auf 34 Punkte und rückte auf Rang acht vor. Der FV Biberach rutscht mit 23 Punkten auf Rang 14 ab und belegt nun wieder einen direkten Abstiegsplatz.

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Der SC Staig gewann gegen den FV Bad Schussenried mit 3:0. Nach torloser erster Hälfte sorgten Deniz Bihr in der 57. Minute, Lukas Mangold in der 59. Minute und Max Bachner in der 72. Minute für klare Verhältnisse. Staig verbessert sich damit auf 36 Punkte und schiebt sich auf Rang sieben vor. Für den FV Bad Schussenried bleibt es bei 9 Punkten und Platz 17, die Lage im Tabellenkeller wird damit noch düsterer.

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Der TSV Riedlingen überraschte mit einem 2:1 beim SV Reinstetten. Adel Mehidi traf in der 10. und 40. Minute doppelt für die Gäste und legte damit den Grundstein für einen Auswärtssieg, den Robin Kammerlander mit seinem Anschlusstreffer in der 67. Minute nicht mehr verhindern konnte. Riedlingen schob sich mit 26 Punkten auf Rang 13 und verschaffte sich etwas Luft. Der SV Reinstetten rutscht mit 34 Punkten auf Rang zehn ab und erlitt einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um die vorderen Plätze.

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Der FV Olympia Laupheim verspielte gegen den TSV Heimenkirch eine Zwei-Tore-Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Hugo Höfner brachte die Gastgeber schon in der 3. Minute nach vorne, Luis Baur erhöhte in der 67. Minute auf 2:0, doch Marius Kirchmann (71.) und Marius Diem (83.) glichen noch für Heimenkirch aus. Besonders bitter für Laupheim: Stephan Strähle scheiterte in der 86. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart. Laupheim bleibt mit 36 Punkten Sechster, während Heimenkirch mit 22 Punkten auf Rang 15 einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf mitnahm.





