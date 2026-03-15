Türkspor: "Wir waren leider wieder total inkonsequent im Torabschluss"

– Foto: Thomas Nast

Die Hausherren blieben am Drücker. In der 15. Minute brachte Melvin eine Flanke von links auf Giles, dessen Kopfball nur knapp am Tor vorbeiging. Auch in der 22. Minute lag die Führung in der Luft: Danis wurde auf der rechten Seite freigespielt, zog per Dropkick ab, doch erneut parierte der Gästekeeper stark.

Beide Mannschaften starteten konzentriert in die Partie. In der 9. Minute hatte Lettieri den ersten Abschluss für Türkspor, sein Versuch aus rund 16 Metern ging jedoch knapp links vorbei. Nur eine Minute später folgte die große Chance zur Führung: Giles wurde stark in Szene gesetzt und lief allein auf den Keeper zu, doch dieser konnte den flachen Abschluss noch zur Ecke klären.

Von Oberachern war zunächst wenig zu sehen, ehe die Gäste in der 34. Minute erstmals gefährlich wurden – ein Abschluss aus rund 16 Metern landete jedoch am Aluminium. Kurz darauf folgte die kalte Dusche für Türkspor: Nach einem Konter gingen die Gäste in der 35. Minute mit ihrem zweiten Abschluss durch die Nummer 7 mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause hielt Rombach seine Mannschaft mit einer starken Parade im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel brachte Trainer Julian Grupp mit Sohm, Kilic und Seybold frische Kräfte. Türkspor drängte weiterhin auf den Ausgleich und erspielte sich mehrere Möglichkeiten. In der 52. Minute kamen auch die Gäste noch einmal zu einer Kopfballchance, die jedoch über das Tor ging. Wenig später ergab sich nach einer Standardsituation eine weitere Möglichkeit für Oberachern, doch die Defensive der Neckarsulmer klärte zur Ecke.

Türkspor blieb dennoch die aktivere Mannschaft. In der 59. Minute versuchte es Alabas per Freistoß, doch erneut war der Keeper zur Stelle. Auch in der Schlussphase wollte der Ball nicht ins Tor: In der 90. Minute kam Alabas nach einer Ecke zum Abschluss, doch der Torhüter parierte erneut stark.

So blieb es am Ende trotz vieler Chancen bei einer 0:1-Niederlage für Türkspor Neckarsulm.

Türkspor-Spielertrainer Julian Grupp sagt: „Wir waren leider wieder total inkonsequent im Torabschluss und haben es wie letzte Woche in Pforzheim nicht geschafft in der Anfangsphase in Führung zu gehen. Nach dem Rückstand waren wir kurzzeitig wie gelähmt und konnten uns bei Kevo bedanken, dass wir nicht mit 0:2 in die Halbzeitpause gehen. Oberachern hat nach der Führung sehr gut verteidigt und wenn die Defensive mal geschlagen war, hatten sie mit Mark Redl ebenfalls einen überragenden Keeper in ihren Reihen. Wir müssen dringend wieder die Effizienz im Torabschluss an den Tag legen, wie beim Spiel gegen Villingen. “