Türkspor will nachlegen – Lägerdorf reist mit breiter Brust an

– Foto: Reiner Stöter

Nach dem spektakulären 4:3-Auswärtssieg in Ratzeburg steht für SV Türkspor Bad Oldesloe direkt das nächste Schlüsselspiel an. Im Nachholspiel des 18. Spieltags empfängt die Mannschaft den TSV Lägerdorf – und will den positiven Trend unbedingt bestätigen.

Mit 28 Punkten haben sich die Gastgeber etwas Luft verschafft, befinden sich aber weiterhin mitten im Abstiegskampf. Ein weiterer Dreier würde nicht nur tabellarisch helfen, sondern auch ein klares Signal im Saisonendspurt senden.

Der Last-Minute-Erfolg beim Ratzeburger SV hat bei Türkspor spürbar Energie freigesetzt. Trainer Patrick Matysik fordert nun Konstanz: „Für uns steht das nächste wichtige Heimspiel an. Nach dem letzten intensiven und wichtigen Sieg müssen wir jetzt nachlegen, um uns weiterhin für den Aufwand der letzten Wochen zu belohnen. Die Konkurrenz schläft nicht.“

Allerdings wartet mit dem TSV Lägerdorf ein Gegner, der im Hinspiel ein deutliches Ausrufezeichen setzte. Beim 6:1-Erfolg ließ Lägerdorf Türkspor keine Chance – entsprechend selbstbewusst reist das Team an.

Trainer Michael Blume erwartet dennoch eine andere Partie: „Wir wollen weiter an der positiven Entwicklung arbeiten und auswärts die drei Punkte holen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für uns. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir es wiederholen könnten – denke aber, dass es ein anderes Spiel wird.“

Er sieht vor allem die Entwicklung des Gegners: „Bad Oldesloe konnte zuletzt einige Punkte sammeln und hat sich in der Tabelle nach oben gearbeitet. Der Trainerwechsel scheint Früchte zu tragen.“

Mit dem jüngsten 2:1-Erfolg gegen TSV Bargteheide im Rücken reist Lägerdorf als gefestigtes Team an, das sich im gesicherten Mittelfeld etabliert hat. Doch auch Blume weiß: „Ich denke, die Tagesform wird entscheidend sein. Ich bin gespannt, wie hoch die Leidenschaft zum Ende der Saison ist bei uns, um auch hier zu bestehen.“