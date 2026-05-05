Türkspor will in Rönnau nachlegen

– Foto: Nicole Seidl

Vier Spiele ohne Niederlage auf der einen Seite, ein Last-Minute-Erfolg auf der anderen: Im Nachholspiel treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich im Tabellenmittelfeld weiter Platz verschaffen wollen.

Die Gäste reisen mit einer stabilen Serie an. Seit vier Spielen ist die Mannschaft von Trainer Patrick Matysik ungeschlagen, wenngleich das jüngste 0:0 gegen den FC Dornbreite Lübeck nicht vollständig zufriedenstellte. „Nachdem wir im letzten Spiel nicht oft genug zu unserem Spiel gefunden haben, wollen wir es jetzt wieder besser machen“, betont Matysik. Der Fokus liegt dabei klar auf einer aktiveren Spielgestaltung und mehr Durchschlagskraft im letzten Drittel – Bereiche, in denen Türkspor zuletzt Luft nach oben ließ. Positiv aus Sicht der Gäste: Der Kader ist vollständig, die personellen Voraussetzungen stimmen.

Mit dem Nachholspiel beim SC Rönnau bietet sich dem SV Türkspor Bad Oldesloe die nächste Gelegenheit, den Abstand zur unteren Tabellenregion weiter zu vergrößern. Die Ausgangslage ist klar umrissen: Türkspor steht mit 36 Punkten auf Rang neun, Rönnau folgt mit 34 Zählern auf Platz zwölf – ein Duell, das unmittelbare Auswirkungen auf die Konstellation im unteren Mittelfeld hat. Entsprechend groß ist die Bedeutung dieser Partie, auch wenn sie unter der Woche ausgetragen wird.

Der SC Rönnau wiederum hat am vergangenen Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim 3:2-Erfolg gegen den Eichholzer SV bewies die Mannschaft Moral und entschied die Partie erst in der Schlussminute für sich. Dieser späte Sieg dürfte zusätzliche Energie freisetzen, zumal Rönnau damit den Abstand zu den direkten Konkurrenten verkürzen konnte. Gerade in Heimspielen präsentiert sich das Team häufig unangenehm und schwer zu bespielen, was auch Türkspor im Vorfeld berücksichtigen dürfte.

Das Hinspiel spricht allerdings für die Gäste: Mit 3:1 setzte sich der SV Türkspor Bad Oldesloe durch und zeigte dabei eine der stabileren Saisonleistungen. Daran wollen sie nun anknüpfen – wissend, dass sich die Partie diesmal anders entwickeln könnte. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die beide mit einem Erfolg einen wichtigen Schritt machen können, treffen aufeinander.